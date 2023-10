SpaceX Falcon 9 Rocket e fa'alauiloa 21 Starlink Satellites

O se roketi SpaceX Falcon 9 ua fa'atulaga e fa'alauiloa atu ai le 21 Starlink satelite i luga ole laiga mai le Vandenberg Space Force Base i Kalefonia. O le fa'alauiloaina o lo'o fa'atulaga mo le vaveao i le aso nei, fa'atasi ai ma le roketi e si'i ese i le 3:47 am EDT. Ae peita'i, afai e le'o lelei le taimi, e tolu avanoa fa'asao e avanoa.

Ole fa'alauiloa ole a fa'asalalau ile X, sa ta'ua muamua ole Twitter, ma le fa'asalalauga e amata ile lima minute a'o le'i si'itia. Afai e alu mea uma e pei ona fuafuaina, o le Falcon 9's laasaga muamua o le a toe foʻi saogalemu i le lalolagi, tulaueleele i luga o le vaʻa drone "Of Course I Still Love You" pe a ma le 8.5 minute talu ona faʻalauiloa. O le laasaga muamua a lenei roketi ua maeʻa 16 vaalele, naʻo le tasi le matamuli o le faʻamaumauga a le SpaceX.

O le 21 Starlink satelite o le a faʻapipiʻiina mai le Falcon 9 pito i luga tulaga e tusa ma le 62.5 minute talu ona faʻalauiloa. O lenei faʻalauiloa ua faʻailogaina ai le 75th orbital mission mo SpaceX i le 2023, ona o le kamupani e faʻamoemoe e ausia le 100 vaalele i le faaiuga o le tausaga ma le 144 i le 2024.

O le taulaiga autu a le SpaceX i lenei tausaga o le fausiaina lea o le Starlink megaconstellation, lea e faʻamoemoe e tuʻuina atu i luga ole initaneti le initaneti. I le taimi nei, o le Starlink e aofia ai le lata i le 4,900 satelite faʻaogaina, ma o lenei numera o le a faʻaauau pea ona tupu i le lumanaʻi.

Mulimuli i le AzerNews i luga ole Twitter mo nisi faʻamatalaga i lenei faʻalauiloa ma isi tala fou.

punaoa:

- Space.com

– Azernews