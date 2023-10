Ole SpaceX Falcon 9 Rocket ole a fa'alauiloa 21 Starlink Satellites ile Orbit

By

SpaceX o loʻo sauni mo se isi faʻalauiloa roketi, o le taimi lenei e faʻapipiʻi 21 Starlink satelite lugalaina i luga o le taamilosaga. O le Falcon 9 rocket ua sauni e alu ese mai Kalefonia Vandenberg Space Force Base i le Aso Toonai i le 3:47 am EDT. Afai e iai ni fa'atuai, e avanoa avanoa fa'asao i le va o le 4:23 am EDT ma le 6:00 am EDT.

O le fa'alauiloaina o le a fa'asalalauina i luga ole fa'amatalaga a le SpaceX ile X (sa ta'ua muamua o Twitter) e amata ile lima minute a'o le'i si'itia. Afai e alu mea uma e tusa ai ma le fuafuaga, o le Falcon 9's tulaga muamua o le a toe foʻi i le lalolagi ma tulaʻi i luga o le vaʻa drone "Of Course Ou te Alofa Atu ia te oe" pe a ma le 8.5 minute talu ona faʻalauiloa. O le a fa'ailogaina ai le 16th o le va'alele mo le vaega muamua a lenei roketi, na'o le tasi le va'alele e le'i o'o i le fa'amaumauga a le kamupani.

A maeʻa le 62.5 minute, o le 21 Starlink satelite o le a faʻapipiʻiina mai le Falcon 9 pito i luga. O lenei faalauiloa o le a avea ma 75th orbital mission a SpaceX i le 2023, a o taumafai le kamupani e ausia lana sini o le 100 vaalele i le faaiuga o le tausaga, ma le 144 vaalele i le 2024.

O le poloketi a le SpaceX's Starlink ua avea ma taulaiga tele i lenei tausaga, ma e tusa ma le 60% o latou va'alele ua fa'apitoa mo le fa'alauteleina o le initaneti megaconstellation. I le taimi nei, e toetoe lava 4,900 satelite faʻaogaina i Starlink, ma o lenei numera o le a faʻaauau pea ona faʻateleina i tausaga a sau.

Punavai: SpaceX Mission Description