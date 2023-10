SpaceX Fa'asilasilaina le Falcon 9 Rocket i le taeao

SpaceX ua faʻasalalau se faʻalauiloa fou mai le Vandenberg Space Force Base. O loʻo faʻamoemoe le kamupani i le 12:47 i le taeao o Oketopa 21 mo le faʻalauiloaina o le Falcon 9 rocket mai le SLC-4E. O le faʻamoemoe o lenei faʻalauiloa o le faʻapipiʻiina lea o satelite e 21 Starlink i lalo ole lalolagi.

Afai e le mafai ona faʻagasolo le faʻalauiloa e pei ona fuafuaina, ua faʻailoa e SpaceX ni avanoa faʻasao se tolu i le va o le 1:23 am ma le 3 am mo le toe faʻatulagaina. E le gata i lea, e ono isi avanoa faaleoleo e avanoa e amata i le 11:26 pm Aso Toonai seia 2:50 i le taeao o le Aso Sa.

Mo i latou e fiafia, o le a mafai ona maua se upega tafaʻilagi mai SpaceX pe a ma le lima minute aʻo leʻi faʻalauiloa. O lenei mea o le a tuʻuina atu ai i tagata matamata ni faʻafouga taimi moni ma faʻatagaina i latou e molimauina le misiona aʻo faʻaalia.

E taua le matauina o le booster o le a lagolagoina lenei misiona na faʻaaogaina 15 taimi i faʻalauiloa muamua. I le mae'a ai o le vaeluaga o le tulaga, o le tulaga muamua a le roketi ua fa'amoemoe e tulaueleele i le Of Course I Still Love You Droneship i le Vasa Pasefika. O lenei toe fa'aogaina ose mea taua tele i taumafaiga a SpaceX e fa'aitiitia le tau o su'esu'ega avanoa ma fa'atumauina atili.

E tusa ai ma aafiaga i le lotoifale, e leai se sonic booms e faamoemoe e faalogoina i le taimi o lenei faalauiloa. O se tala fiafia lenei mo tagata lata ane, aua o le sonic booms e mafai ona faʻalavelave ma faateʻia.

I le aotelega, o lenei fa'alauiloa i le taeao e SpaceX o lo'o fa'atusalia ai se isi la'asaga i luma i le fa'aauauina o le fa'amoemoe a le kamupani e atia'e ma fa'alautele lana feso'otaiga i luga ole initaneti satelite i le lalolagi atoa.

Faʻamatalaga:

- Falcon 9 rocket: O se taʻavale faʻasalalau e lua-tulaga na atiaʻe e SpaceX. Ua mamanuina mo le faatuatuaina ma le saogalemu o felauaiga o satelite ma uta i le vanimonimo.

- Starlink satelite: O se faʻaputuga o satelite laiti faʻapipiʻiina e SpaceX ma le sini o le tuʻuina atu o fesoʻotaʻiga lautele lautele.

- Ioe Ou te alofa pea ia te oe Droneship: O se vaʻa tutoʻatasi e faʻaaogaina e le SpaceX mo le tulaueleele ma toe faʻaleleia mea faʻamalosi i luga o le sami.

Punavai: SpaceX (leai se URL na maua)