Fa'ate'aina Satelite: Fa'atupuina le popolega i le Siosiomaga i Avanoa

Satelite ua oʻo i le iʻuga o lo latou olaga faʻaogaina o loʻo avea ma faʻalavelave mo ofisa avanoa. O auala o lo'o i ai nei mo le lafoaia o nei va'a va'alele o lo'o tu'u ai i latou i luga o le ta'amilosaga, fa'aosoina i latou i fanuatanu fe'avea'i mamao mai satelite fa'agaioiga, po'o le toe fa'afo'i atu i le lalolagi mo le toe ulufale mai i le ea. Ae ui i lea, o se suʻesuʻega talu ai nei na faia e tagata suʻesuʻe mai le Iunivesite o Purdue ma le NOAA ua faʻaalia ai o le toe faʻaleleia o le ea e leai ni aʻafiaga.

I le masani ai, o le toe ulufale mai o le ea ua manatu o se auala faatuatuaina mo le lafoaia o satelite i lalo ole lalolagi orbit (LEO). A'o fa'atuputeleina le tumutumu o LEO i satelite i tausaga talu ai nei, ua fa'atuputeleina le ta'uta'ua o lenei metotia o le lafoa'i. Ae ui i lea, o le suʻesuʻega na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences ua faʻaalia ai o le toe ulufale mai o le ea ua mafua ai ona faʻaleagaina le pito i luga o le siosiomaga o le lalolagi i toega ausa o vaʻa.

Na matauina e le au suʻesuʻe se suiga i le tuʻufaʻatasia o ao ion na tuʻua e meteorites o loʻo ulu atu i le atemosifia. Na latou iloa o le suiga o tamatamai lima o nei vaega ninii e mafua ona o le faateleina o le numera o vaʻa vaʻalele ua toe ulufale atu i le atemosifia. Ina ia faʻamaonia a latou suʻesuʻega, na faʻapipiʻi e le au suʻesuʻe meafaifaʻaili i vaalele ma faia fua saʻo o le siosiomaga e tusa ma le 12 maila i luga aʻe o Alaska ma le konetineta US.

O faʻaiʻuga o le suʻesuʻega na faʻaalia ai se faʻamaualuga taua o metala i totonu o le ea, e aofia ai le lithium, alumini, kopa, taʻitaʻi, magnesium, ma le sodium, lea e vaʻavaʻai faʻatasi ma le satelite toe ulufale. E le gata i lea, na matauina foi e le au suʻesuʻe o le 10% o vaega aerosol e nafa ma le puipuia o le osone o loʻo i ai le alumini.

E ui o le aʻafiaga atoa o nei suʻesuʻega i le siosiomaga ma suiga o le tau e le o manino, ae talitonu le au suʻesuʻe o loʻo faʻamamafaina ai le taua tele o le vaalele a le tagata i luga o le paneta. O le malamalama i taunuuga o le faateleina o le u'amea i totonu o le ea e taua tele e iloilo ai tulaga lamatia o le osone ma le ola i luga o le fogaeleele. E mana'omia nisi su'esu'ega ina ia malamalama atoatoa ai i a'afiaga o auala e lafoa'i ai satelite i luga o le si'osi'omaga ma fuafua ai pe tatau ona su'esu'eina isi ta'iala e fa'aitiitia ai le fa'aleagaina o le ea o le lalolagi.

punaoa:

– Igoa: Auala e Fa'ate'aina Satelite ma O Latou Aafiaga i le Atemosifia o le Lalolagi

– Punavai: Taualumaga a le National Academy of Sciences

– Uiga: Low Earth Orbit (LEO) ose vaega o le vateatea i totonu o le tusa ma le 2000 kilomita mai luga ole lalolagi lea o lo'o nonofo ai le tele o satelite ma le International Space Station.

– Uiga: O le toe ulufale mai o le ea o le faiga lea e ulu atu ai se va'a va'alele po'o se satelite i le atemosifia o le Lalolagi pe a mae'a lana misiona po'o le o'o atu i le i'uga o lona olaga galue.