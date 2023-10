Fa'afouina Malosiaga: Mea Fa'apitoa mo se Lumana'i Mautu

faʻatomuaga

I le 2008, na faailoa mai ai e le US National Academy of Engineering ni luʻitau tetele e 14 mo le 21st seneturi, o le tele o ia mea e manaʻomia ai mea faʻapitoa. Faatasi ai ma lenei mea taua i le mafaufau, o le VinFuture Foundation talu ai nei na talimalo ai i le InnovaTalk Webinar i luga o le "Smart Materials for Energy Harvesting and Storage." O le mea na tupu na faʻapotopotoina ai tagata atamamai mai matata eseese e faʻatalanoaina le matafaioi o mea atamai i le faʻalauteleina o tekonolosi maa ma le malosi o le sola.

Tatalaina le Avanoa o Ma'a Malosi

I le taimi o le webinar, Polofesa Antonio Castro Neto mai le Iunivesite Aoao o Sigapoa na suʻesuʻe i le tafailagi o tekinolosi maa, ma taulaʻi i maʻa malo-malo. O nei maa, e le pei o latou vai, faʻaaogaina se eletise malosi mo felauaiga ion. O lenei uiga uiga ese e le gata ina faʻaleleia ai le saogalemu e ala i le faʻaumatiaina o tulaga lamatia o le vevela ma le pa ae o loʻo tuʻuina mai ai foʻi ni luʻitau fou i le malamalama i le gaioi o le ion i totonu o solids.

Ina ia malamalama i lenei faʻalavelave, na faʻamamafaina e Prof. Neto le manaʻomia o le suiga mai manatu faʻaeletise masani i mataupu faavae o le Solid-State Physics. O su'esu'ega a lana 'au ua fa'aalia ai le taua tele o le fa'avasegaina o le tioata ma le geometry i le fuafuaina o le fe'avea'i o ion. E ala i le suʻesuʻeina o le Hessian Matrix, ua latou iloa ai ni mea taua se tolu o le gaioiga o le ion: tioata tioata, saoasaoa leo, ma le topological structure o le tioata.

O le va'aiga sili mo ma'a malo-malo o lo'o taoto i le mamanuina o mea fou e iai le fausaga malosi ma mea lamolemole atomika. O le tele o le alualu i luma i lenei matata e mafai ona taitai atu ai i fofo sili atu ona lelei ma gafatia le teuina o malosiaga.

Si'itia i luma ole Solar Cell

Na faasoa mai e Dr. Hieu Nguyen mai le Iunivesite Aoao o Ausetalia ni malamalamaaga i le suesuega na faia e lana vaega i le faaleleia atili o le malosi o le la. E ala i le fuaina o le absorption coefficient o mea eseese, e mafai ona latou fuafuaina le gafatia o mea mo le malamalama malamalama. E taua tele le sao o lenei fa'amatalaga i le filifilia o mea mo le faufaleina o le la.

E le gata i lea, na faʻaalia e Dr. Nguyen le taua o le malamalama i le faʻaogaina o le malamalama ma le faʻamalama i le vaʻaia o le aofaʻi o le gaosiga o le eletise i totonu o se mea. O lenei malamalama e fesoasoani i le faʻamalieina o le mamanu o sela sola e ausia ai le maualuga o le voltage ma le lelei atoatoa.

iʻuga

O le VinFuture Foundation's InnovaTalk Webinar na fa'amalamalamaina le mana fa'aliliuina o mea atamai i le fa'afouina o tekonolosi malosi. Mai maa malo-malo i sela sola, o nei mea e umia le ki i se lumanaʻi gafataulimaina ma lelei. A'o fa'aauau pea ona fa'ailoa mai e le au su'esu'e mealilo o le fe'avea'i o le ion ma uiga fa'aletino, e mafai ona tatou fa'amoemoeina ni suiga fou e su'eina ai le eleele o le a fa'atusaina ai le laufanua malosi mo tausaga a sau.

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

Q: O a mea atamai?

A: O mea faʻaoga atamai o mea faʻapipiʻi ua mamanuina ma meatotino e tali atu i faʻamalosi i fafo, e pei o le vevela, malamalama, poʻo le mamafa. O lo'o ia i latou le malosi e suia ai a latou mea fa'aletino po'o vaila'au i se faiga fa'atonutonu, e fa'afaigofie ai ma fa'aoga lelei mo fa'aoga eseese.

Q: O a maa malo-malosi?

A: O ma'a malo-malo o se ituaiga o ma'a e fa'aogaina ai le eletise malosi nai lo le eletise eletise, e pei ona maua i ma'a masani. Latou te ofoina atu le faʻaleleia atili o le saogalemu, mautu, ma le malosi o le malosi pe a faʻatusatusa i latou vai.

F: Aisea e taua tele ai le lelei o le sola?

A: Ole malosi ole la ole la e iloa ai le aofa'i ole la e mafai ona fa'aliliuina ile malosi fa'aoga eletise. O le maualuga o le lelei e fa'aliliuina i le tele o le eletise e maua mai i le aofa'i tutusa o le susulu o le la, e mafua ai ona fa'aititia le tau o gaosiga ma maua ai le malosi gafatia.