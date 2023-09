Neptune i le Faʻafeagai: O afea ma faʻafefea ona Mataʻituina le Ice Giant

Neptune, le paneta lona valu mai le la ma le paneta pito sili ona mamao i la tatou faiga o le la, o le a tetee i le Aso Lua, Setema 19. O lona uiga o le a i ai i se laina tuusaʻo ma le la ma le Lalolagi, ma lo tatou paneta o loʻo tu i le ogatotonu. I le avea ai o se ponesi faaopoopo, o le a faia foi e Neptune lona latalata latalata i le lalolagi, ua taʻua o perigee, i le taimi lava e tasi. O lenei mea o le a faʻaalia ai le paneta mamao e sili atu ma susulu i le lagi i le po, ma maua ai se avanoa sili mo le mataʻituina.

Mai le Aai o Niu Ioka, o le a tulaʻi mai Neptune i sasaʻe pe a ma le 6:58 pm EDT ma faʻaalia i ni nai itula mulimuli ane. I lona pito maualuga i le lagi, e tusa ma le 12:51 am EDT i le Aso Lulu, Setema 20th, Neptune o le a 46 tikeri i luga aʻe o le tafailagi. O le a tu i le faaputuga fetu o Pisces.

Ae ui i lea, e taua le maitauina e ui lava o Neptune o loʻo i le perigee, o le lalolagi ma le aisa sauai o loʻo matuaʻi mamao lava. I lenei auala sili ona latalata, o Neptune o le a tusa ma le 2.7 piliona maila le mamao mai lo tatou paneta. Ina ia ofoina atu se vaaiga mamao, o le lalolagi ma Mars e tuueseese i se mamao e 140 miliona maila. O lona uiga o le mamao masani i le va o Mars ma le Lalolagi e mafai ona ofi i le va o le Earth ma Neptune toetoe lava 20 taimi.

Ona o lona mamao tele, e le mafai ona vaaia Neptune i le lagi i mata le lava. E 31,000 maila (50,000 kilomita) lona lautele, e tusa ma le fā taimi le telē o le lalolagi, ma avea ai ma paneta lona fā e sili ona telē i la tatou faiga o le la. Ae ui i lea, o le va'aia o Neptune e mana'omia ai le fa'aogaina o se va'aiga mamao po'o ni fa'ailo lelei ma tulaga lelei o le tau.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

I le faaiuga, o le tetee a Neptune ma le latalata i le lalolagi ua maua ai se avanoa sili e matamata ai ma suesue i lenei aisa sauai mamao. E ala i le faaaogāina o meafaigaluega talafeagai ma le suʻeina o se nofoaga talafeagai, e mafai ai e tagata matamata i le lagi ona maofa i le ofoofogia o la tatou faiga o le la.

