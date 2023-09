Tagata Avetaia le leiloa o le tele o lala i le laau o le ola, suʻesuʻega suʻesuʻe

By

O se suʻesuʻega fou o loʻo lapatai mai ai le faʻamataʻu o le lona ono o le faʻaumatiaga tele e mafua mai i gaoioiga a tagata, fai mai o tagata o loʻo faʻaumatia lala uma o le "Laau o le Ola." O le suʻesuʻega, lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences, e tulaga ese ona o loʻo suʻesuʻeina le faʻaumatia o le genera atoa nai lo na o ituaiga taʻitasi.

Na taulaʻi atu le au suʻesuʻe i ituaiga o vetebrate (e le aofia ai iʻa) ma iloa ai mai le 5,400 genera na suʻesuʻeina, 73 na faʻaumatia i le 500 tausaga talu ai, ma o le tele o latou na mou atu i le lua seneturi talu ai. O lenei fua fa'aumatia e sili atu le maualuga nai lo le mea o lo'o fa'amoemoeina e fa'atatau i tala fa'atatau mai tala fa'asolopito.

O gaioiga a tagata e pei o le faʻaleagaina o nofoaga, fagota, ma le tulituliloaina o le mafuaʻaga autu lea o lenei faʻalavelave faʻafuaseʻi. O le leiloa o le tasi ituaiga e mafai ona i ai ni taunuuga mamao mo se siosiomaga faanatura atoa. O le tusitala o le suʻesuʻega, Gerardo Ceballos, o loʻo faʻamamafaina le faanatinati o le tulaga, ma fai mai, "O lo matou popolega o le ... o loʻo vave tele mea tatou te leiloa, ma mo i tatou, e faʻaalia ai le paʻu o le malo."

E ui ina ioe tagata atamamai uma o le fua faatatau o le faʻaumatia o loʻo i ai nei o se mea mataʻutia, pe o le ono o le faʻaumatiaga tele o se mataupu o felafolafoaiga. Saienitisi faauigaina le tele o le faʻaumatia o le leiloa o le 75% o ituaiga i se taimi puupuu. E tusa ai ma Robert Cowie, o se tagata suʻesuʻe i meaola i le Iunivesite o Hawaii, i le faʻaaogaina o lenei faʻamatalaga, e leʻi tupu se faʻaumatiaga lona ono.

Ae ui i lea, o suʻesuʻega a le suʻesuʻega o lala atoa o le Laʻau o le Ola ua leiloa o loʻo faʻamaonia ai le ogaoga o le tulaga. O lenei su'esu'ega o lo'o fa'aalia ai le mana'omia fa'anatinati mo gaioiga e fa'asaoina ai meaola eseese ma puipuia ai le lumana'i o tagata.

– Ceballos, G., et al. (2023). Fa'aumatiaga fa'aola e ala i le fa'aumatiaga tele lona ono fa'aalia e ala i le pa'u ma le fa'aitiitia o le faitau aofa'i. Taualumaga a le National Academy of Sciences.

