Tagata Avetaia Le leiloa o lala uma o le Laau o le Ola, Lapataia Suesuega Fou

O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ua faʻaalia ai o tagata o loʻo faʻatupuina le faʻaumatia o lala uma o le "Laau o le Ola," faʻatupu popolega e uiga i le ono ono faʻaumatia tele. O le suʻesuʻega, na faia e tagata suʻesuʻe i le National Autonomous University of Mexico, e taulaʻi i le faʻaumatia o le genera atoa, o faʻavasegaga i le va o ituaiga ma aiga.

E le pei o suʻesuʻega talu ai na na o le suʻesuʻeina o le leiloa o ituaiga taʻitasi, o lenei suʻesuʻega e suʻesuʻe ai le mou atu o le genera atoa. O se sao taua tele aua e maua ai se malamalamaga loloto i le fua o le faʻaumatia o loʻo iai nei. O Polofesa Gerardo Ceballos, o se tasi o tusitala o le suʻesuʻega, o loʻo faʻamamafaina o le faʻalavelave faʻaumatia e tutusa lava le ogaoga ma le faʻafitauli o le suiga o le tau ae e masani ona le amanaiaina.

I le suʻesuʻeina o faʻamaumauga mai le International Union for Conservation of Nature (IUCN), na maua ai e le au suʻesuʻe e 73 genera ua faʻaumatia i le 500 tausaga talu ai, ma le tele o faʻaumatiaga na tutupu i le lua seneturi talu ai. E mata'utia lenei mea, ona e fua i fua faatatau o le fa'aumatiaina talu ai, e na'o le lua ituaiga sa tatau ona leiloa i le taimi e tasi.

O le suʻesuʻega o loʻo faʻaalia ai gaioiga a tagata e pei o le faʻaleagaina o nofoaga, faʻatauvaʻa, ma tuliga o mafuaʻaga autu o nei faʻaumatia. O le leiloa e oo lava i se ituaiga e tasi e mafai ona i ai ni taunuuga mamao mo meaola faanatura. E talitonu le au suʻesuʻe e manaʻomia se gaioiga faʻanatinati e puipuia ai le faʻaleagaina ma le paʻu o tagata.

E ui o loʻo i ai se maliega i le va o tagata popoto e faʻapea o le fua o le faʻaumatiaina o loʻo i ai nei o se mea mataʻutia, pe faʻamalieina le taʻiala mo le ono faʻaumatia tele o loʻo tumau pea le autu o felafolafoaiga. O le faʻaumatia tele o loʻo faʻamatalaina o le leiloa o le 75% o ituaiga i totonu o se taimi puupuu. Ae peita'i, afai e fa'aauau pea pe fa'atupula'ia le aofa'i o fa'aumatiaga o lo'o i ai nei, e ono tupu se fa'alavelave tele.

O tusitala o le suʻesuʻega o loʻo faʻaalia ai le manaʻoga e faʻamuamua le puipuiga ma le toe faʻaleleia o nofoaga faʻanatura e puipuia ai le faʻaumatia atili. Latou te talitonu o loʻo mafai lava ona faʻasaoina le tele o ituaiga pe a fai se gaioiga vave.

Punaoa: Taualumaga a le National Academy of Sciences (PNAS)

Faʻamatalaga:

Genera: I le fa'avasegaina o mea ola, o le ituaiga o se tulaga i le va o ituaiga ma aiga.

Ituaiga: O se vaega o meaola e tutusa o latou uiga ma e mafai ona fanafanau e maua ai ni fanau lafulemu.

Fa'aumatiaga tele: O le vave leiloa o se pasene taua o ituaiga i totonu o se taimi pu'upu'u, e mafua ai suiga tetele o le si'osi'omaga ma le evolusione.

La'au o le Ola: O se fa'atusa fa'atusa o sootaga i le va o ituaiga eseese, su'esu'eina o latou tala fa'asolopito i tua i tuaa masani.