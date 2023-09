Sa su'esu'e e Saienitisi le faiga o vaila'au o le silica-coated nanodiamonds mo le quantum computing ma biolabeling.

By

Ua fa'ailoa mai e le au su'esu'e mai le Iunivesite o le Setete o San Jose (SJSU) le faiga fa'apipi'i e nafa ma le fa'avaeina o atigi silica toniga i luga o nanotiamonds. Na fa'aogaina e le 'au fa'amalosi X-ave na gaosia e le Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) i le SLAC National Accelerator Laboratory e su'esu'e ai nanomaterials. O taunuʻuga, lomia i le tusi talaaga ACS Nanoscience Au, e maua ai faʻamatalaga taua i le kemisi o loʻo aʻafia i le fausiaina o nanodiamonds faʻapipiʻiina silica.

Nanodiamonds o taimane fa'ameamea e sili ona la'ititi ma uiga mata'ina. E ui lava i lo latou laʻititi laʻititi, o nanodiamonds e lelei atoatoa lattice carbon, ma e mafai ona latou faʻaalia tali i maneta, eletise eletise, ma le malamalama i le vevela o le potu. O nei uiga tulaga ese e mafai ai e nanodiamonds talafeagai mo faʻaoga eseese, e aofia ai le quantum computing ma le biolabeling o sela.

Ina ia faʻaleleia le faʻaogaina o nanodiamonds, ua liliu tagata suʻesuʻe e faʻapipiʻi vaega taimane i le silica. Silica e le gata ina maua ai se atigi lamolemole ma le puipuiga mo nanodiamonds ae mafai ai foi mo le suiga o luga. E ala i le fa'aopoopoina o fa'ailoga fa'apitoa i le pa'u silica, e mafai e saienitisi ona fa'atonu nanodiamonds e fa'atatau i sela ma'oti po'o nofoaga. O lenei faʻatonuga i luga o le nanodiamond movement e iai sona aʻafiaga taua mo faʻaoga i biomedicine ma biotechnology.

Mo le sili atu ma le sefulu tausaga, ua le mautonu saienitisi i le faiga i tua atu o le fausiaina o le silica coating i nanodiamonds. Na maua e le au su'esu'e a le SJSU o vaega o vaila'au oona i luga o le nanodiamond e iai sona sao taua i le faafaigofieina o le tuputupu a'e o atigi silica. Na latou iloa o le faʻaofiina o le ammonium hydroxide ma le ethanol i le taimi o le faʻagasologa o le ufiufi e taʻitaʻia ai le gaosiga o nei vaega o le ava.

Mo le su'esu'eina o mea o lo'o natia i lalo ole pa'u silica, na fa'afaigaluegaina e le au su'esu'e ile SJSU nofoaga X-ray a le SSRL. Sa latou fa'aogaina se su'esu'ega pito, o se fua e sili ona ma'ale'ale, e iloa ai suiga o le vevela ma fa'aliliu i le malosi o le X-ray. E ala i le X-ray absorption spectroscopy (XAS), na suʻesuʻe ai e le 'au ia luga ole nanodiamonds ma fuaina le mafiafia o le paʻu silica ile fua nanometer. O faʻaiʻuga na faʻaalia ai le aoga o le XAS mo le suʻesuʻeina o mea faʻafefete pei o nanotiamonds.

O le malamalama na maua mai le malamalama i le faʻaogaina o le silica-coated nanodiamonds e tatalaina ai auala fou mo tagata suʻesuʻe. O Abraham Wolcott, o le tagata suʻesuʻe autu o le suʻesuʻega, o loʻo fuafua e suʻesuʻe le faʻaogaina o isi mea, e pei o le titanium ma le zinc oxides, e ofuina ai nanodiamonds. O isi mea fa'apipi'i e mafai ona fa'alautele atili ai le fa'aogaina o nanodiamonds i le quantum sensing ma le fa'ailogaina o meaola.

O mea na maua i lenei su'esu'ega e maua ai ni fa'amatalaga taua ile kemisi ole nanodiamond coatings ma ofoina atu avanoa mo le fa'amalieina ole atigi silica ma le su'esu'eina o isi mea fa'apipi'i. Faatasi ai ma se malamalama sili atu i le masini kemikolo i tua atu o nanodiamonds ua ufiufi silica, e mafai e le au suʻesuʻe ona faʻaauau pea ona tatalaina le gafatia o nei tamai taimane mo le quantum computing ma biolabelling applications.

puna:

- Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds i le Matafaga: Faʻamatalaga Faʻamaʻi i le Silica Growth on Nanoscale Diamond e faʻaaoga ai le Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033