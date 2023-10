Fa'ailoaina o Mealilo Fa'alilo natia o Ituaiga Fa'ama'i

By

O le galulue faatasi faava o malo ua amata ai se misiona tulaga ese e faailoa ai mealilo gafa o meaola lamatia o le lalolagi. O le vaega o le Biodiversity and Conservation Genomics a le Iunivesite o Connecticut, i le faiga faapaaga ma Oxford Nanopore Technologies ma le US Department of Agriculture Forest Service, o loo taulamua i se taumafaiga e faafanua le DNA o meaola ua le amanaiaina.

Na amata le poloketi i se vaega o tamaiti aʻoga o loʻo faʻafanua le DNA o le laʻau butternut ua lamatia. O le la'au pata, e tupuga mai i Amerika i Matu, o lo'o feagai ma le pa'u o le faitau aofa'i ona o se ga'o mai Asia. E ala i le fa'avasegaina o le genome o le butternut tree, e fa'amoemoe le au su'esu'e e maua ni fa'amatalaga i ana faiga e ola ai ma mafai ai ona fa'asaoina le ituaiga mai le fa'aumatia.

O lenei taumafaiga suatiaina ua na o se amataga. O lo'o iai fuafuaga a le 'au e fa'asolo le DNA o isi meaola fa'ama'i e pei o le lefulefu maukeni, 'amu o le sami loloto, ma le koko koko mumu. E ala i lenei su'esu'ega atoatoa, ua fa'amoemoe le au saienitisi e fausia se faletusi o fa'amatalaga fa'atupu e mafai ona fa'ailoa ai le toe fa'aleleia ma le fa'asao.

O le tele o nei ituaiga e le'i su'esu'eina fa'asaienisi, ma o latou fa'asologa o DNA e tele lava ina le iloa. E ala i le fa'avasegaina o genomes o meaola lamatia, e mafai ai e saienitisi ona maua se malamalamaga loloto i o latou uiga tulaga ese ma fa'ailoa kenera e fesoasoani i lo latou ola.

O se tasi o itu mata'ina o lenei su'esu'ega o le tele o ploidy o lo'o matauina i nei ituaiga. O le tele o manu e diploid, e lua kopi o chromosome taitasi, ae o nisi laau e mafai ona tolu po'o tetraploid. Ae ui i lea, o le laau o le lefulefu maukeni o loʻo faʻasologa i lenei tausaga e talitonuina o le octaploid, e sili atu i faʻamoemoega ma faʻatupuina fesili faʻafefe e uiga i ona kenera.

O le a'afiaga o lenei poloketi e o'o atu i tua atu o le fa'asaoina o meaola eseese. E maua ai fo'i mea taua mo su'esu'ega i le lalolagi mo tamaiti a'oga, e mafai ai ona latou saofagā i su'esu'ega fa'asaienisi ma taumafaiga fa'asao.

FAQ:

Q: O le a le DNA?

A: DNA, poʻo le deoxyribonucleic acid, o se mole o loʻo tauaveina faʻatonuga faʻavae mo le atinaʻe, tuputupu aʻe, ma le toe gaosia. E faia a'e i nucleotides ma fai ai se fausaga helix lua. E iai le DNA i le toetoe lava o sela uma o se tino.

Q: O le a le ituaiga?

A: O le ituaiga o se vaega o meaola ola e tutusa uiga masani ma e mafai ona fefiloi e maua ai ni fanau lafulemu. O se manatu faavae i le biology e fa'aaogaina e fa'avasega ma fa'atulaga ai le 'ese'esega o le ola.

F: E fa'afefea ona fesoasoani le fa'asologa o le DNA i meaola fa'atama'ia?

A: O le fa'avasegaina o le DNA o meaola lamatia e maua ai fa'amatalaga i a latou auala e ola ai ma fa'ailoa ai uiga fa'atupu e fesoasoani i lo latou maufetuuna'i. O nei fa'amatalaga e mafai ona ta'ita'ia ai taumafaiga fa'asao ma mafai ona fa'asaoina ai meaola mai le fa'aumatia.

F: Aisea e taua ai le fa'afanua o le DNA o meaola fa'aleagaina?

A: O le fa'ataina o le DNA o meaola lamatia e fesoasoani i le fausiaina o se faletusi o fa'amatalaga fa'aletagata e mafai ona fa'ailoa ai le toe fa'aleleia ma le fa'asao. E saofagā fo'i i le poto fa'asaienisi e ala i le fa'ailoaina o fa'amatalaga fou i le fa'atupuina fa'apitoa o nei ituaiga.