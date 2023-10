Le Leitio Sili ona Mamana ma Mamao Saosaoa Pa ua Maua

By

Na maua talu ai nei e saienitisi se malosi malosi, e taʻua o se leitio vave (FRB), e afua mai i le loloto o le atulaulau. O lenei pa faʻapitoa e le gata o le pito sili ona mamao o lona ituaiga ua vaʻaia, ae e matua ofoofogia foi le mamana. E tusa ma le valu piliona tausaga na alu ai le pa i le lalolagi. I lalo ifo o se sekone, na ia faʻamatuʻu mai ai le aofaʻi tutusa o le malosi e faʻaosoina e le La i le silia ma le 30 tausaga.

O pa'u vave o le leitio o ni pa'u malosi ia o le malosi e tupu i le vanimonimo, ma e le o iloa tonu lo latou amataga. O nisi o fa'amatalaga e aofia ai tekinolosi fa'alagi po'o fetu neutron. Ae ui i lea, o lenei mea fou na maua e foliga mai e sau mai se vaega toʻaitiiti o aniva tuʻufaʻatasia, lea e ogatusa ma aʻoaʻoga o loʻo iai nei o loʻo siomia ai o latou puna. O le malosi tele o le pa e fai ma lu'itau i lo tatou malamalama i le taimi nei i le auala e fa'aolaina ai.

O le mafai ona iloa ma su'esu'e le vave o le pa'u o le leitio e tele le avanoa e tali ai fesili taua e uiga i le vanimonimo. E mafai ona fesoasoani nei fa'alavelave i le fuafuaina o le mamafa moni o le atulaulau, o se su'esu'ega fememea'i ua maua mai ai i'uga lē mautinoa e o'o mai i le taimi nei. E talitonu tagata suʻesuʻe o le mea o loʻo misi i le atulaulau, lea e sili atu ma le afa o mea e tatau ona i ai, atonu o loʻo natia i le va o aniva. E ala i le fa'alogoina o mea ua fa'a'ona, o le vave o le pa'u o le leitio e maua ai fa'amatalaga i le aofa'i o mea o lo'o i totonu o itulagi va'ava'ai.

O le faʻalavelave talu ai nei na muaʻi vaʻaia i le faʻaaogaina o se vaʻai mamao i Iapani ma mulimuli ane suʻesuʻeina faʻamatalaga e faʻaaoga ai isi mea mamao. O le Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) na mafai ai e saienitisi ona iloa le mea na tupu ai le pa. O isi su'esu'ega i le fa'aogaina o le European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) i Chile na fa'ailoa mai ai o le fa'apogai o galaxy e matua ma mamao atu nai lo so'o se isi fa'apogai o le FRB na maua e o'o mai i le taimi nei, e foliga mai o lo'o i totonu o se vaega to'aitiiti o aniva fa'atasi.

O lenei suʻesuʻega suʻesuʻe o loʻo faʻamauina i le pepa ua faʻaulutalaina "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1," lomia i le tusi talaaga Science.

Punaoa: Saienisi, Swinburne University of Technology