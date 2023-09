Ose Su'esu'ega i Su'esu'ega: Fa'atekonolosi a le CRISPR ua maua le Virus Monkeypox ma le sa'o ma le saoasaoa e le'i tupu muamua.

By

Saienitisi mai le Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ma le Walter ma Eliza Hall Institute of Medical Research ua latou atiaʻe se meafaigaluega faʻafomaʻi fou e taʻua o le MPXV-CRISPR. Lolomiina i le Lancet Microbe, o la latou suʻesuʻega tuʻufaʻatasia o loʻo faʻaalia ai le malosi o tekinolosi CRISPR i le suʻeina o le siama o le manuki pox (MPXV) ma le saʻo ma le saoasaoa e le mafaatusalia.

E ui o le CRISPR e lauiloa lautele mo ona gafatia faʻataʻitaʻiga, e leʻi leva ona faʻaogaina mo le mamanuina o meafaigaluega faʻapitoa faʻapitoa. O le MPXV-CRISPR o loʻo galue o se "tagata suʻesuʻe sili ona saʻo," e vave faʻamaonia mea faʻapitoa faʻapitoa e fesoʻotaʻi ma le siama i faʻataʻitaʻiga falemaʻi. Na fa'apolokalameina e le au su'esu'e le meafaigaluega e fa'atatau i fa'asologa fa'asologa fa'apitoa i le MPXV, e fa'aaoga ai se fa'amaumauga o 523 MPXV genomes e fausia ai "taiala" talafeagai mo le fusia i le DNA viral.

A iai le DNA viral ile fa'ata'ita'iga ile falema'i, e ta'ita'iina le faiga ole CRISPR ile fa'amoemoe ma fa'aosoina se fa'ailoga e fa'ailoa ai le iai ole siama. O le ma'ale'ale ma le sa'o lelei na maua e le MPXV-CRISPR e fa'atusatusa i metotia fa'aauro a le PCR ae fa'aitiitia le taimi o su'ega.

O se tasi o fa'ailoga mata'utia o le MPXV-CRISPR o le saoasaoa o su'esu'ega. Ole su'esu'ega ole manuki ile taimi nei e masani ona aofia ai su'esu'ega fa'apitoa ile falesu'esu'e, lea e tele aso e alu ai mo fa'ai'uga. I se faʻatusatusaga, e mafai e le MPXV-CRISPR ona iloa le siama i se 45 minute ofoofogia.

Ina ia ausia tulaga faʻatulagaina e le Faalapotopotoga o le Soifua Maloloina a le Lalolagi, o le au suʻesuʻe e faʻamoemoe e faʻafetaui le MPXV-CRISPR i se masini feaveaʻi mo le suʻesuʻeina i luga o le nofoaga i nofoaga o le tausiga. O lenei tekinolosi e i ai le gafatia e toe faʻafouina ai le puleaina o le manuki, maua vave avanoa i faʻamaʻi saʻo, aemaise lava i nofoaga faʻatapulaʻa punaʻoa ma mamao. I le fa'anatinatiina o togafitiga ma le fa'aleleia atili o taunu'uga o tagata ma'i, o le tu'ufa'atasia o le fa'ata'ita'iga e mafai ona fa'aleleia atili ai le tali atu a le soifua maloloina lautele i fa'ama'i o manuki.

O le suʻesuʻega na faia i le galulue faʻatasi ma le Melbourne Sexual Health Center ma le Monash University. E talitonu le au suʻesuʻe o le MPXV-CRISPR o loʻo faʻatusalia ai se alualu i luma tele i le tulaga o suʻesuʻega ma o loʻo i ai folafolaga mo le suia o le puleaina o faʻamaʻi i le lumanaʻi.

puna:

Le Lancet Microbe. (2023). Su'esu'eina vave ole siama ole manuki pox ile fa'aogaina ole CRISPR-Cas12a mediated assay:se su'esu'ega fa'amaonia ma su'esu'ega su'esu'e.