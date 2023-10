Le A'afiaga o Va'a Va'alele i le Fa'atulagaina o le Atemosifia o le Lalolagi

By

O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences ua faʻaalia ai o satelite ma vaʻa vaʻalele o loʻo faʻaleagaina ai le siosiomaga o le lalolagi i le tele o metala. O lenei filogia o loʻo tupu i le stratosphere, o se itulagi o loʻo i ai le tele o le ozone.

O le au suʻesuʻe, na taʻitaʻia e Dan Cziczo mai le Iunivesite o Purdue, na aoina faʻamaumauga e ala i le felelei o vaalele i le maualuga e lata i le 12 maila. O lea na mafai ai ona latou pu'eina fua sa'o e aunoa ma se fa'aleagaina mai asu o vaalele. O le suʻesuʻega na iloa ai o metala e pei o le lithium, kopa, alumini, ma le taʻitaʻi, lea e masani ona maua i vaʻa vaʻa, e sili atu i le maualuga o le pefu o le lagi.

E le gata i lea, na maua e le au e toetoe lava 10 pasene o vaega o le sulfuric acid, lea e manaʻomia mo le puipuia o le ozone layer, na afaina i toega ausa mai vaalele vaalele. O le i ai o elemene tulaga ese e pei o le niobium e faʻaalia ai le faʻaogaina o talipupuni vevela i rockets. O lenei faamaoniga e faasino atu i le polusione e sau mai i vaalele vaalele na i lo meteorites, lea e leʻi suia mo le tele o senituri.

Ole a'afiaga ole si'osi'omaga o lenei filogia e le'o malamalama atoatoa. Ae ui i lea, ona o le faʻatupulaia o le numera o satelite i luga o le taamilosaga, e mafai ona faʻateteleina le tulaga. O loʻo faʻatatauina o le a iai se isi 50,000 satelite i le 2030, faʻatasi ai ma kamupani e pei o SpaceX ma Amazon e taʻitaʻia le ala. O lenei tuputupu aʻe vave i le alamanuia avanoa o lona uiga e oʻo atu i le 50 pasene o aerosol particles i totonu o le stratosphere e mafai ona iu ai i totonu o metala mai le toe ulufale atu i vaʻa.

O nei su'esu'ega ua tula'i mai ai popolega e uiga i a'afiaga o le si'osi'omaga o le fa'alauteleina o le alamanuia avanoa. O le faʻaputuina o lapisi avanoa ma le tuʻuina atu o mea na faia e tagata i le stratosphere e manaʻomia ai suʻesuʻega atili. A'o fa'aauau pea ona tatou fa'alagolago tele i satelite ma va'a va'alele, e matua taua tele le atina'eina o faiga fa'aauau e fa'aitiitia ai a'afiaga leaga i lo tatou siosiomaga.

Punavai: Taualumaga a le National Academy of Sciences