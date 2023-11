Le su'esu'ega a le Venus Life Explorer: Tatala mea lilo a Venus

By

O le vateatea tele ma le lilo o le vanimonimo e masani lava ona pu'eina o tatou mafaufauga ma le fia iloa. A o tatou suʻesuʻeina paneta i la tatou faiga o le la, e tasi le tino selesitila na faaosofia lo tatou fiafia - Venus. Ua lauiloa Venus i ona tulaga ogaoga ma le le lelei o le siosiomaga, ua leva ona manatu Venus o se paneta e leai se ola. Ae ui i lea, o le alualu i luma lata mai i suʻesuʻega avanoa ma tekinolosi o loʻo luʻitauina ai lenei manatu.

O le Rocket Lab, o le kamupani paionia o vaalele vaalele a Amerika, o loʻo amataina se misiona faʻapitoa i Venus - o le uluai misiona tumaoti o lona ituaiga. O la latou poloketi suatia le eleele, le Venus Life Explorer Probe, ua sauni e suia lo tatou malamalama i lenei paneta mataʻutia. E ui o Venus e foliga mai o se afi seoli i luga o le fogaeleele, ae o loʻo i ai vaega maualuga i ao e mafai ona lagolagoina ai e tulaga le ola e pei ona tatou iloa.

O le fa'amoemoe autu o le Venus Life Explorer Su'esu'e o le su'eina lea o fa'ailoga o le ola ma iloa ai le kemisi fa'aola i totonu o ao Venusian. E na'o le 20 kilokalama le mamafa, o lenei su'esu'ega fa'alogo i le ea o le a tu'u i luga o le va'alele a le Rocket Lab's Photo, ma fa'aola i luga o se roketi eletise. Muamua na faʻatulagaina mo Ianuari 2025, o le Rocket Lab ua tuʻuina atu nei la latou vaaiga i le tatalaina o le suʻega ia Tesema 2024, faʻatasi ma le ISRO's Shukrayaan misiona i Venus.

Fa'aauupegaina i le Autofluorescence Nephelometer (AFN), o le Venus Life Explorer Su'esu'ega o le a maua ai fa'amatalaga taua i le tuufaatasiga o vaila'au ma le aerosol density o le ea Venusian. I le taimi puupuu o le lima minute, o le a iloa ai e le su'esu'e mole mole oona ma su'esu'e vaega o ao fa'anomalo. O le mea e ese ai lenei misiona ona o lona taugofie, ma le paketi e itiiti ifo i le $10 miliona. O lo'o fa'amamafaina ai le gafatia o misiona taugofie ma tau maualalo e maua mai ai fa'amatalaga fa'asaienisi tele.

O le galulue faatasi a Rocket Lab ma tagata suʻesuʻe mai le Massachusetts Institute of Technology (MIT) taʻutaʻua o loʻo faʻamaonia atili ai le taua ma le faʻamaoni o lenei misiona. O se vaega o le Morning Star Misiona tetele, o se faasologa o malaga e faʻatatau i le suʻesuʻeina o le nofoia o le siosiomaga o Venus ma saili mo le ola. I le maeʻa ai o le Venus Life Explorer Suʻesuʻega, o le faasologa o suʻega faʻatasi ma parachutes ma uta faʻapitoa o le a suʻesuʻeina le atemosifia o Venusian mai le 2026 i le 2031. O le tumutumuga sili o le a avea ma faʻataʻitaʻiga o le toe foʻi mai i le 2041, faʻaaogaina se faʻavae faʻapipiʻi paluni ma se tamaʻi roketi mo le toe maua mai o fa'ata'ita'iga o le ea.

Ole su'esu'ega atoatoa ole Venus e le gata ile Rocket Lab. O loʻo iai fuafuaga a le NASA e faʻalauiloa ni misiona mataʻutia se lua, o le Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging (DAVINCI) i le 2029, ma le Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy (VERITAS) i le 2031. taumafaiga, ua tatou i luma o le tatalaina o mea lilo natia i totonu o le veli mafiafia o ao a Venus.

A'o aga'i atu tagata soifua i le vateatea, o le Venus Life Explorer Probe o lo'o fa'atusalia se mata'ina taua i la tatou sailiga mo le poto ma le malamalama. O le mauaina o le ola i luga o Venus e le gata o le a toe faʻafouina ai lo tatou vaʻai i le atulaulau ae faʻapupulaina ai foi se vaitau fou o suʻesuʻega ma faʻasaienisi faʻalauiloa.

FAQ:

F: Aisea ua manatu ai Venus e le fiafia i le olaga?

A: Venus ei ai tulaga ogaoga, e aofia ai se siosiomaga mafiafia ma maualuga le mamafa ma le vevela e oʻo atu i le 480 ° C i luga o le fogaeleele.

Q: O le a le sini o le Venus Life Explorer Probe?

A: Ole su'esu'ega a le Venus Life Explorer e fa'amoemoe e su'e fa'ailoga o le ola ma iloa ai le kemisi fa'aola i totonu ole ao Venusian.

Q: O le a le umi e galue ai le su'esu'ega?

A: Ole su'esu'ega ole a fa'agaoioi mo le tusa ma le lima minute, lea o le a aoina ai fa'amatalaga taua e uiga i le siosiomaga o Venus.

F: E fa'apefea ona fa'atusatusa le tau o lenei misiona i misiona a le NASA i le lumana'i?

A: O le Venus Life Explorer Probe e itiiti ifo i le $10 miliona le tau, lea e sili atu le taugofie nai lo le lumanaʻi NASA misiona e mafai ona tau pe a ma le $500 miliona.

Q: O a isi misiona o loʻo fuafuaina mo le suʻega a Venus?

A: NASA na fuafuaina ni misiona se lua, DAVINCI i le 2029 ma VERITAS i le 2031, e suʻesuʻe atili mea lilo a Venus.