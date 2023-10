Saienitisi Toe Fausia Folafolaga o Fossil Autu ile Ape Tele ma le Evolution o Tagata

By

Saienitisi mai le American Museum of Natural History, Brooklyn College, ma le Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont ua toe fausia ma le manuia foliga o Pierolapithecus catalaunicus, o se mea taua tele i le suʻesuʻeina o le ape tele ma le evolusione o tagata.

Pierolapithecus catalaunicus, o se ituaiga na ola pe a ma le 12 miliona tausaga talu ai, e taua tele i le malamalama i le natura mosaic o le evolusione hominid. O se tasi lea o nai ituaiga o manu ua iloa mai le auivi ma le auivi o lo'o fa'asaoina lelei, e maua ai fa'amatalaga taua i lona tu'uina i le gafa o le aiga hominid ma lona biology.

O le malamalamaaga muamua o Pierolathecus na fautua mai e iai se fuafuaga o le tino aʻo leʻi faia ni fetuunaiga mo le tautau ma le feʻaveaʻi i lala o laʻau. Ae ui i lea, ona o le faaleagaina o le cranium, o felafolafoaiga e uiga i lona tulaga evolusione ua faaauau pea.

Ina ia taliina nei fesili, na faʻaogaina e saienitisi suʻesuʻega CT e toe fausia ai le cranium o Pierolaphecus ma faʻatusatusa i isi meaola. Na latou fa'ata'ita'iina fo'i le fa'atupuina o vaega taua o le fausaga o mata ape. O a latou su'esu'ega na fa'aalia ai e tutusa foliga tutusa o Pierolapithecus i foliga ma le lapopo'a o foliga fa'atasi ai ma manuki tetele e fa'atosina ma ola, ae e iai fo'i ona foliga ma'oti e le maua i isi apes Middle Miocene.

O i'uga e lagolagoina ai le manatu o Pierolapithecus e fai ma sui o se tasi o ulua'i sui o le manuki tele ma le aiga o tagata. O le faʻataʻitaʻiga faʻasolosolo na faʻaalia ai o le cranium o Pierolapithecus e latalata i foliga ma lapoʻa i foliga augatuaa lea na ola mai ai apes tetele ma tagata. Ua fa'ailoa mai fo'i i su'esu'ega, o gibbons ma siamangs, o “apes laiti,” ua fa'aitiitia le lapopoa pe a fa'atusatusa i o latou tuaa.

O lenei su'esu'ega o lo'o fa'amamafaina ai le taua o le toe fa'aleleia ma le su'esu'eina o fossil na fa'asaoina lelei ina ia malamalama atili ai i le fa'atupuina o manuki tetele ma tagata. E ala i le mauaina o faʻamatalaga i le biology ma uiga faʻaletino o meaola anamua e pei o Pierolaphecus, e mafai e saienitisi ona faʻaleleia atili lo tatou malamalama i la tatou lava tala faʻasolopito.

punaoa:

– Taualumaga a le National Academy of Sciences, Oketopa 16, 2023

- American Museum of Natural History, Brooklyn College, ma le Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont.