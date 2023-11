O loʻo feagai le NASA ma luʻitau o loʻo i luma aʻo agaʻi atu i le vateatea

By

O le NASA's Office of the Inspector General (OIG) na faʻasalalau talu ai nei lana lipoti faʻaletausaga mo le 2023, faʻamalamalamaina faʻalavelave o loʻo faʻatali i le US space agency i lana malaga mataʻutia i le loloto o le vanimonimo. A'o fa'ailoa le taua tele o taunu'uga na faia e le NASA talu mai lona fa'avaeina i le 1958, o lo'o fa'amamafaina e le lipoti fa'afitauli faifaipea o le si'itia o tau ma fa'atuai umi o fa'atonuga o lo'o fa'aauau pea ona fa'alavelaveina le lala sooupu i polokalame eseese, mai le va'alele vateatea i taumafaiga fa'asaienisi tetele.

O le lipoti o loʻo faʻamamafaina ai le toe foʻi atu o tagata i le masina e ala i le Polokalama Artemis o se popolega tele. O tau e fesoʻotaʻi ma le faʻaogaina o le Artemis Space Launch System ma Orion crew capsule o loʻo avea ma luʻitau tele i le faʻaauauina o le polokalame ma sini suʻesuʻe a le NASA i le lumanaʻi. Faatasi ai ma se tau faʻatatau o le $ 4.2 piliona i le faʻalauiloaina mai Artemis 1 i Artemis 4, e le aofia ai le $ 42 piliona faʻaalu i le sauniaina o nei faiga, o loʻo feagai le NASA ma se avega mamafa tau tupe.

E ui lava i nei luʻi, ae ua agaʻigaʻi i luma le polokalame a Tiana. O le mauaina o faʻamaumauga manuia mai le SLS rocket launch ma le vaalele a Orion capsule i le taimi o le Artemis 1 misiona ia Novema 2022 e atagia ai taumafaiga a le NASA i le faʻalauteleina o suʻesuʻega avanoa. E le gata i lea, o loʻo galue malosi le lala sooupu i le faʻaitiitia o tau o vaalele masina pe a maeʻa Artemis 4, atinaʻeina o faiga taua e pei o avanoa avanoa, ma faʻaleleia le pulega o misiona.

O le isi luʻitau faigata o loʻo faʻaalia i le lipoti o le litaea o le International Space Station (ISS) i le amataga o le 2030s. Mo le silia ma le luasefulu tausaga, ua avea le ISS o se faʻavae mo suʻesuʻega faʻasaienisi suatia i le microgravity, faʻaleleia atili lo tatou malamalama i le soifua maloloina o tagata i le vanimonimo. Ina ia faatumauina le i ai o tagata i lalo ole taamilosaga ole lalolagi pe a uma le ISS, ua fuafua le NASA e galulue faatasi ma nofoaga avanoa faapisinisi. Ae ui i lea, o le lipoti o loʻo lapatai mai e uiga i le avanoa e va i le va o le litaea a le ISS ma le maua o faʻasalalauga faʻapisinisi.

O felauaiga i lalo ole lalolagi ole taamilosaga e taua tele i le faatumauina o le i ai pea o tagata. O le galulue faʻatasi a le NASA ma SpaceX ma Axiom Space, faʻatasi ai ma maliega ma le ofisa o le vateatea a Rusia Roscosmos, e manaʻomia mo le faʻatuatuaina ma le taugofie o felauaiga. O lo'o fautuaina e le OIG le atina'eina o se ta'avale va'ava'a va'ava'a e fesoasoani i le fa'amama ma le saogalemu o le ISS ma fa'aitiitia ai le lamatiaga o le sao i lapisi o le vateatea.

O loʻo feagai foi le NASA ma luʻitau e fesoʻotaʻi ma atinaʻe tuai ma fale. O loʻo faʻaalia e le lipoti e toetoe lava 83% o fale a le NASA e sili atu i lo latou olaga faʻatulagaina muamua, ma o le tele o loʻo i luga o le gataifale e ono aʻafia i le siʻitia o le suasami ma mea leaga o le tau. E le gata i lea, o loʻo i ai i le NASA le tele o atinaʻe nai lo le manaʻomia mo misiona fuafuaina, e oʻo atu ai i le le atoatoa.

A'o amata e le NASA le Polokalame a Artemis ma taumafai e su'esu'e loloto i le vateatea, o le fa'atalanoaina o nei lu'itau o le a taua tele mo le fa'atumauina o lona tulaga o se ta'ita'i o le lalolagi i le vateatea ma su'esu'ega.

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

O le a le Polokalama Artemis?



O le Polokalama Artemis o le fuafuaga a le NASA e toe fa'afo'i tagata i le masina ma fa'atūina se fa'atumau fa'atasi iina e ala i le fa'aogaina o tekonolosi fou ma faiga fa'apa'aga fa'avaomalo. O a luʻitau e fesoʻotaʻi ma le Polokalama Artemis?



O luʻitau autu e aofia ai le maualuga o tau o le faʻaogaina o le Artemis Space Launch System ma le Orion crew capsule, o le taimi faʻatulagaina mo le ausiaina o sini suʻesuʻe a le auvaa, faʻafitauli faʻapitoa e feagai i le taimi o misiona, ma le manaʻoga e faʻaitiitia tupe faʻaalu a le polokalame. O le a le mea o le a tupu pe a uma le litaea o le International Space Station (ISS)?



O loʻo fuafua le NASA e galulue faʻatasi ma nofoaga avanoa faʻapisinisi e faʻamautu ai tagata i lalo ole lalolagi. Ae ui i lea, o le suiga e tatau ona faʻaogaina e aloese ai mai soʻo se va i le va o le litaea o le ISS ma le maua o faʻasalalauga faʻapisinisi. E faʻafefea ona faʻaogaina e le NASA ia atinaʻe tuai?



O loʻo feagai le NASA ma le luʻitau o atinaʻe tuai i ona fale. E mana'omia e le lala sooupu ona toe fa'afou pe sui fale ua sili atu i lo latou olaga fa'atulagaina muamua. E le gata i lea, latou te fuafua e faʻaitiitia mea e le manaʻomia e faʻafaigofie ai galuega ma faʻateleina le tau-lelei. O le a le mea o loʻo faia e faʻaitiitia ai lapisi avanoa?



O se tasi o vaifofo fautuaina o le atina'eina lea o se ta'avale va'alele va'ava'a. O le a fesoasoani lenei ta'avale i le fa'ate'aina ma le saogalemu o nofoaga va'alele ua litaea e pei o le ISS e fa'aitiitia ai le lamatiaga o le sao i lapisi avanoa.