O Su'esu'ega Fou e Fa'aogaina Ninja a le Natura e Puipuia Kiwifruit ma Pi

O loʻo suʻesuʻeina e saienitisi Kiwi se fofo suatia e faʻafefe ai faʻamaʻi mataʻutia i le vaega o faʻatoʻaga e ala i le faʻaogaina o ninjas - phage biocontrols. O le faaupuga 'nature's ninjas' na faia e Dr. Heather Hendrickson, o se faia'oga sinia i le Iunivesite o Canterbury, e faamatala ai siama e osofa'ia faapitoa siama e aunoa ma le afaina ai o siama aoga. E le pei o vailaʻau faʻamaʻi e masani ona i ai le lautele o le gaioiga o gaioiga, o phages e faʻatapulaʻaina le faʻaogaina, ma faʻamalosia ai ma aoga i le tetee atu i faʻamaʻi.

I se taumafaiga paionia, ua tuuina atu e Dr. Hendrickson au su'esu'ega interdisciplinary $8.9 miliona mai le 2023 Matagaluega o Pisinisi, Innovation and Employment Endeavor Fund e atia'e ai phage “cocktails” e foia ai faamai autu o faatoaga. O fa'amoemoega e fa'atatau i le fa'ato'ilaloina o le kiwifruit vine canker (Psa) ma le fa'ama'i American Foulbrood e a'afia ai lagomeli.

O le lelei o le fa'aogaina o phages o lo'o ta'oto i lo latou gafatia e fa'ama'i fa'apitoa ai fa'ama'i fa'atatau a'o fa'asaoina isi microorganism e mana'omia mo le soifua maloloina o le tino. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai e tuʻuina atu se phage i se meli, o le a osofaʻia saʻo le faʻamaʻi faʻapitoa e aunoa ma le aʻafiaina o siama aoga a le pi. O lenei faiga fa'atatau tonu e fa'aitiitia ai le lamatiaga o le fa'alavelaveina o le soifua maloloina atoa o le tino o lo'o puipuia.

O le fa'aogaina o le phage biocontrol e iai sona aafiaga taua mo le vaega o fa'ato'aga a Niu Sila. E ala i le atinaʻeina o fofo faʻaogaina o le phage, e faʻamoemoe le au suʻesuʻe e faʻaleleia le gaosiga ma le saogalemu i totonu o pisinisi taumafa aʻo faʻalauiloaina le malamalama o le siosiomaga. E le gata i lea, o le poloketi e faʻamoemoe e faʻamalosia le gaosiga o meaola faʻanatura, faʻatupuina galuega sili ona tomai ma faʻafaigofie le avanoa i maketi o le lalolagi.

O le galulue fa'atasi o su'esu'ega e aofia ai fa'alapotopotoga fa'aaloalogia e pei o le Iunivesite o Otago, Su'esu'ega La'au ma Mea'ai, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, ma le Apiculture New Zealand. O vaaiga fa'ale-aganu'u, e ta'ita'ia e saienitisi Maori ma tagata su'esu'e, e maua ai ni fa'amatalaga taua i le a'afiaga o le poloketi mo le siosiomaga (si'osi'omaga), ae maise le fa'atuputeleina o pisinisi ta'ita'ia e Maori i le vaega muamua.

O le va'aiga mamao mo lenei taumafaiga e fa'alautele atu i tua atu o fa'ato'aga. E talitonu Dr. Hendrickson e ala i le faʻavaeina o atinaʻe talafeagai ma tomai e faʻaoga saogalemu ai phages i faʻatoʻaga, e mafai ona faʻalauteleina le faʻavae e foia ai faʻamataʻu faʻamataʻu i le gaosiga o meaʻai ma e oʻo lava i faʻamaʻi faʻamaʻi faʻamaʻi tagata. O lenei suʻesuʻega e tatalaina ai avanoa fiafia mo le lumanaʻi o faʻamaʻi faʻamaʻi ma biosecurity i pisinisi eseese.

O le poloketi ua uma ona maua le lagolago mai paaga, e aofia ai le au fai lagomeli na saunia ma le agalelei ni fa'ata'ita'iga o le palapala. O se faailoga o le agaga faafetai, na faaigoa ai e le au suʻesuʻe ia phages na maua i tagata fai sao, ma o nisi na faaigoaina i tagata lauiloa e pei o Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, ma e oʻo lava i le au tausi lagomeli.

E ala i le fa'aogaina o le malosi o ninja a le natura, ua fa'atulaga lelei ai Niu Sila e toe fa'afo'isia le puleaina o fa'ama'i i fa'ato'aga, puipuia le ola faanatura taua, ma mafai ai ona fa'aavanoaina le ala mo ni auala fou e fa'asagatau ai fa'ama'i pipisi o tagata.

FAQ

O a phage biocontrols?

Phage biocontrols o fa'ama'i ia e fa'atatau tonu ma osofa'ia siama fa'ama'i i meaola, e ofoina atu se faiga fa'atatau i le fa'atonutonuina o fa'ama'i.

E faapefea ona ese le phages mai vailaau fa'ama'i?

E le pei o vailaʻau faʻamaʻi, e mafai ona afaina uma ai siama leaga ma aoga, o le phages e faʻatapulaʻaina le faʻaogaina, e mafai ai ona latou faʻaogaina faʻamaʻi faʻapitoa e aunoa ma le afaina o microorganisms aoga.

O a pathogens o loʻo tulimataʻia e le au suʻesuʻe?

O le su'esu'ega o lo'o fa'atatau i le fa'ato'ilaloina o le kiwifruit vine canker (Psa) ma le American Foulbrood (AFB) virus, lea e fa'amata'u ai lagomeli.

O le a le a'afiaga o lenei su'esu'ega?

O le su'esu'ega e iai le malosi e fa'aleleia atili ai le gaosiga ma le saogalemu i le vaega o fa'ato'aga a'o fa'amalosia le gaosiga o meaola fa'anatura, fa'atupuina galuega fa'apitoa, ma fa'afaigofie le avanoa i maketi o le lalolagi. E le gata i lea, o lenei suʻesuʻega e mafai ona i ai ni aʻafiaga mo le faʻafefeina o faʻamataʻu faʻamataʻu i le gaosiga o meaʻai ma e oʻo lava i le tulimataʻiina o faʻamaʻi tagata.

O ai o lo'o a'afia i le galulue fa'atasi o su'esu'ega?

O le galulue faatasi e aofia ai tagata suʻesuʻe mai le Iunivesite o Canterbury, Iunivesite o Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, ma Apiculture New Zealand. O saienitisi Māori ma tagata suʻesuʻe o loʻo tuʻuina atu foʻi ni vaaiga taua a Tagata Atunuʻu.