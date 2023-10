Ua Su'esu'e e Tagata Su'esu'e Tulaga Tulaga Tulaga Fa'asalalau Fa'aliliuga Fa'alaua'itele

Ua faia e le au su'esu'e mai le Chinese Academy of Sciences se su'esu'ega taua e uiga i le faiga fa'alauiloa fa'asalalau fa'aliliu i siama. O le Prof. Zhu Ping mai le Institute of Biophysics ma le Prof. Feng Yingang i le Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology na taʻitaʻia le suʻesuʻega, lea na lomia i le Nature Communications.

Na taulaʻi le 'au i le Clostridium thermocellum, o se ituaiga o clostridia anaerobic e faʻaleagaina lelei le lignoscellulose e ala i le multienzyme complex e taʻua o le cellulosome. O lenei lavelave e taua tele mo le atina'eina o le bioenergy.

O le fa'aliliuga DNA fa'ama'i e amataina e le RNA polymerase (RNAP) holoenzymes, o lo'o aofia ai mea sigma (σ) e iloa ai vaega fa'alauiloa DNA. C. thermocellum o loʻo i ai se faʻailoga tulaga ese e taʻua o le σI (SigI), e ese mai isi mea sigma i le aiga σ70.

Ina ia malamalama pe faʻafefea ona iloa e mea SigI i le C. thermocellum tagata faʻalauiloa, na fausia ai e le au suʻesuʻe se faʻalavelave faʻapitoa o SigI, RNAP, ma DNA promoter. I le faʻaaogaina o tekinolosi cryo-EM, na latou fuafuaina ai fausaga o le RNA polymerase-sigma-promoter open complexes (RPo complexes) na fausia e lua C. thermocellum σI complexes, SigI1 ma SigI6.

I le faʻatusatusaina o nei fausaga ma isi faʻasalalauga faʻapipiʻi, na iloa ai e le au suʻesuʻe o SigI o loʻo faʻaalia se faiga faʻalauiloa faʻalauiloa i totonu ole σ mea i le aiga σ70. O le C-terminal domain o SigI (SigIC) e iloa le -35 elemene o le faʻalauiloaina e ala i lona faʻailoga helix-turn-helix. E fesoʻotaʻi foʻi SigIC ma le DNA laʻititi laʻititi o le elemene -35, e saofagā i lona tulaga faʻapitoa e iloagofie ai.

O le N-terminal domain o SigI (SigIN) e amanaʻia le elemene -10 o le faʻalauiloaina ma fausia ai le tele o fegalegaleaiga protein-DNA. O nei fesoʻotaʻiga e ono aʻafia ai le faʻalauiloaina o gaioiga ma fuafua le malosi faʻaliliuga o faʻasalalauga faʻalagolago i SigI mo genes cellulosomal.

O lenei su'esu'ega ua fa'amalamalamaina ai le auala e fa'atonutonu ai e le C. thermocellum le fa'aaliga o gene cellulase ma maua ai fa'amatalaga i le 'ese'ese o le microbial transcriptional regulation. O su'esu'ega o lo'o iai ni fa'aoga talafeagai mo le fa'aleleia ma le fa'aogaina o cellulases.

puna:

– Jie Li et al, Fa'atulagaina o le fa'aliliuga matala lavelave o mea iloga σI, Natura Feso'ota'iga (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4