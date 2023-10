Fuaina e Tagata Su'esu'e le Maneta i le Eclipse Medium o Spider Pulsar PSR J2051-0827

By

Ua faia e tagata su'esu'e mai le Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) o le Chinese Academy of Sciences se su'esu'ega taua e uiga i le maneta o se apogaleveleve pulsar e ta'ua o le PSR J2051-0827. Spider pulsars o se ituaiga millisecond pulsar binary system o loʻo faʻaalia e soa maualalo-mass i taamilosaga pupuu. I nei faiga, o le malosi o le pulsar wind ma le electromagnetic emission e mafai ona tafia ma ono faʻaumatia ai le fetu soa.

Ina ia suʻesuʻeina mea maneta o le PSR J2051-0827, na faʻaaogaina e le au suʻesuʻe le Lima-selau mita Aperture Spherical radio Telescope (FAST). Na latou taulaʻi faʻapitoa i le suʻesuʻeina o uiga polarization o le pulsar ma le i ai o se maneta i totonu o lona ala eclipse. O mea na maua mai a latou suʻesuʻega na lomia i le Astrophysical Journal i le aso 14 o Setema.

I le taimi o le alu ese o le pulsar's eclipse, na matauina e le au suʻesuʻe le faʻaitiitia faifaipea o le fua o le taamilosaga (RM). O lenei suiga i le RM na amata mai i le 60 i le -28.7 rad m-2, o loʻo faʻaalia ai le i ai o se maneta taua i totonu o le ala o le eclipse. Faʻavae i luga o lenei fesuiaiga i le RM, o le laina-o-vaʻaiga malosi faʻamaneta faʻatatau e 0.1 G.

Na maua foi e le au suʻesuʻe se mea e taʻua o le suiga o le RM, lea e ono mafua mai i suiga i le malosi o le mageta i luga o le laina o le vaʻaia e mafua mai i le binary orbital motion. O lenei suiga RM e lagolagoina le manatu o le siosiomaga vave o le pulsar e faigata ma magnetized. E le gata i lea, o le suʻesuʻega o loʻo fautua mai ai o siosiomaga o apogaleveleve pulsars e iai ni mea e tutusa ma mea e fesoʻotaʻi ma le vave o le leitio (FRBs).

O mea na maua i lenei su'esu'ega e saofagā i lo tatou malamalama i le malosi ma meatotino o le apogaleveleve pulsars ma tu'uina atu fa'amatalaga i le faiga e nafa ma le gasetoto o lo'o matauina i nei faiga. O le suʻesuʻega o loʻo tuʻuina atu ai faʻamatalaga taua e uiga i tulaga mageta i le pito lata ane o le PSR J2051-0827 ma tatala ai auala fou mo suʻesuʻega atili i le fanua o le pulsar astronomy.

Fuaiupu:

SQ Wang et al, Suiga o Fua Faʻataʻamilosaga i le taimi o le Eclipse of a Black Widow PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Punavai: Saina Academy of Sciences