Saienitisi Fa'afanua Va'aiga Va'ai Amata o Tiny Parasitic Wasp

O tagata su'esu'e a le neuroscientists i le Flatiron Institute i le Aai o Niu Ioka ua latou fa'ata'atia ma le manuia le fa'ata'ita'iga o le ata o se tui fa'ama'i mama'i. I le faʻaaogaina o metotia faʻataʻitaʻiga, na toe faʻaleleia ai e le au suʻesuʻe le faiga atoa-mai mata o le pipi i le neu i totonu o lona faiʻai-i le synaptic level, ma avea ai ma le taimi muamua na toe faʻaleleia atoatoa ai sea faiga mai se faʻataʻitaʻiga e tasi.

E ui lava i lona laʻititi, ae faʻaalia e le tui ni amioga lavelave e pei o le lele, e faʻaalia ai le lavelave ofoofogia o lona faiʻai laʻititi. Na maofa tagata suʻesuʻe neuroscientists i le suʻesuʻega i le maualuga o le lavelave o loʻo iai i totonu o se faiʻai laʻititi. Na latou iloa o le fai'ai o le nasi e talitutusa ma fai'ai lapopoa ae faigofie ma laiti.

E talitonu le au suʻesuʻe o le suʻesuʻeina o faiʻai o iniseti e mafai ona maua ai ni faʻamatalaga taua i le gaioiga o faiʻai tetele, e aofia ai le faiʻai o le tagata. E ala i le malamalama i mataupu faavae i tua atu o neuronal circuits i iniseti, e mafai e saienitisi ona faʻaogaina lenei malamalama i le faʻalauteleina o meafaigaluega atamai. O le gafatia o le faiʻai o le tagata e sili atu nai lo le atamai faʻapitoa, ma e ala i le faʻaalia o le "sosi faalilolilo" o le biology, e faʻamoemoe tagata suʻesuʻe e fausia AI sili atu.

O le 'au i le Flatiron Institute na galulue fa'atasi ma tagata su'esu'e mai le Howard Hughes Medical Institute's Janelia Research Campus ma Moscow State University mo lenei su'esu'ega. Na latou filifilia le utuga fa'ama'i Megaphragma viggianii e fai ma autu mo a latou su'esu'ega ona o lona lapo'a lapo'a ma lona malosi e lele ma maua ai fuamoa o le thrips, o se iniseti e tu'u ai ona fuamoa.

O le fa'afanua o le ata muamua o le tui o se lu'itau tele lea mo le au su'esu'e, o ē na fa'aogaina fa'alava ion ma microscopes eletise e fai ai se fa'afanua auiliili. O metotia muamua na aofia ai le faʻaaogaina o faʻataʻitaʻiga e tele, lea na mafua ai ona fesuisuiai i le va o faʻafanua taʻitasi. O lenei mea mata'utia e mafai ai ona malamalama lelei i le auala e saofagā ai vaega eseese o mata o le tui i lana vaai.

I le lumanaʻi, o loʻo fuafua le au suʻesuʻe e faʻalautele a latou taumafaiga faʻafanua i le faiʻai atoa o le wasp. Latou te talitonu e ala i le suʻesuʻeina o faiʻai sili ona taua i le malo o manu, e mafai ona latou iloa tulafono ma faiga e pulea ai amioga lavelave, e ofoina atu ai faʻamatalaga i le gaioiga o faiʻai ma ono faʻaleleia ai tekinolosi AI.

punaoa:

- Biology i le taimi nei, "Mapping le Connectome of the Visual System in the Wasp Megaphragma viggianii" (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)