Saienitisi Pu'eina Protons i le Tulafono o le Dissociation Fa'aaogaina le Ultrafast Electron Camera

O tagata su'esu'e i le Matagaluega o Malosiaga a le SLAC National Accelerator Laboratory ma le Iunivesite o Stanford ua fa'aaogaina ma le manuia le ultrafast electron diffraction (UED) e mata'ituina ai le gaioi o le hydrogen atoms i totonu o mole o le ammonia. O su'esu'ega a le 'au, lomia i le Physical Review Letters, o lo'o fa'aalia ai le gafatia o le UED i le su'eina o hydrogen atoms ma proton transfers.

O le fa'aliliuina atu o le Proton e fa'avae i le tele o vaila'au ma mea fa'aola, pei ole enzyme catalysis ma pamu proton i sela. O le malamalama i suiga faʻavae i le taimi o le fesiitaiga o le proton e taua tele ae faigata ona o lo latou natura vave, e tupu i totonu o femtoseconds. O metotia o lo'o iai nei, e pei o le fanaina o le X-ray i molela'au, e iai tapula'a a'o fegalegaleai le X-ray ma electrons ae le o atomic nuclei.

Ina ia foia nei tapulaʻa, na faʻaogaina ai e le au suʻesuʻe le SLAC's MeV-UED, o se mea puʻeata faʻasolosolo eletise eletise ultrafast. Na fa'amavaeina e le 'au se tasi o fusi o le hydrogen-nitrogen i le ammonia e fa'aaoga ai le malamalama ultraviolet, ona fa'atonuina lea o se ave o le eletoni i totonu o le mole e pu'e ai eletise eseese. O lenei mea na mafai ai ona latou vaʻavaʻai i le vavaeeseina o le hydrogen atom mai le nitrogen nucleus ma suiga faʻavae i totonu o le mole.

O le mauaina o faʻamatalaga i luga o electrons ma nuclei i le faʻataʻitaʻiga lava e tasi e faʻamaonia le taua tele. E ala i le fuafuaina po'o fea vaega e amata ai le fa'amavaega o atom, e mafai e tagata su'esu'e ona maua ni fa'amatalaga i le fa'agasologa o tali fa'ate'a.

O le mafai ona siaki protons i le gaioiga o le vavaeeseina e iai sona aafiaga taua mo le malamalama i le faʻaogaina o le proton i le kemisi ma le biology. O auala masani e pei o X-ray crystallography ma cryo-electron microscopy tauivi e suʻe protons, ma avea ai le UED ma se auala faʻamaonia.

I suʻesuʻega i le lumanaʻi, ua fuafua le au suʻesuʻe e faʻaoga X-ray i le SLAC's X-ray laser, le Linac Coherent Light Source (LCLS), e faʻatusatusa ai iʻuga. Latou te faʻamoemoe foi e faʻaleleia le malosi o le eletise eletise ma faʻaleleia le taimi e foia ai laasaga taʻitasi o le vavaeeseina o le proton.

O lenei su'esu'ega e tatala ai avanoa fou mo le su'esu'eina o le fa'aliliuina o le hydrogen ma le fa'ailoaina o mealilo i tua atu o gaioiga fa'a-kemikolo autu i faiga fa'aola.

Punavai: SLAC National Accelerator Laboratory

Tusitaiala o le:

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Tusi Iloiloga Faaletino (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001