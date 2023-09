Ole Vaituloto e Faia e Tagata Atonu o le a avea ma mea e fa'aosoina ai kasa o le Greenhouse, Su'esu'ega Su'esu'e

By

O su'esu'ega fou na faia e le Iunivesite o Cornell ua fa'aalia ai o vaituloto e fai e tagata e iai sona aafiaga tele i le kasa oona. E lua suʻesuʻega faʻatatau na faia e tagata suʻesuʻe mai Cornell amata ona faʻatusatusa aafiaga o vaituloto e lua e faia e tagata ma faʻalenatura i luga o le paketi o kasa kesi o le lalolagi, e maua ai faʻamatalaga taua i se autu e le o malamalama lelei.

O su'esu'ega na maua ai pe a fa'aopoopo le fa'aoso ma le kaponi o vaituloto na faia e tagata, o vaituloto e mafai ona fa'aosoina kasa oona. O tala fa'atatau muamua o lo'o fautua mai ai o vaituloto, o lo'o fa'amatalaina o vai e 5 hectares pe itiiti, e mafai ona saofagā i le 5% o le methane i le lalolagi. Ae peita'i, a aunoa ma ni fua sa'o i le tele o vaituloto, o lenei pasene e mafai ona amata mai le afa i le faaluaina o le aofa'i fuafuaina. E le gata i lea, e fa'atapula'aina fua faatatau o fua faatatau o le tanumia o kaponi i vaituloto.

O se tasi o suʻesuʻega na faia e le au suʻesuʻe na taulaʻi i le aofaʻi o le carbon sequestered i 22 vaituloto filifilia faapitoa. Sa su'esu'e e le au su'esu'e galuega fa'afoe ua mavae ma fuaina le mafiafia o le palapala ma le kaponi i totonu o vaituloto. Na latou iloa o le tele o le tanumia o le kaponi i totonu o vaituloto na aʻafia i mea e pei o laʻau vai, iʻa, ma le maualuga o meaʻai. O le su'esu'ega fo'i na fa'ailoa mai ai o vaituloto fa'alenatura ma fa'atagata fa'atagata i le lalolagi atoa o lo'o fa'apipi'iina se aofaiga tele o le kaponi, e fa'ailoa mai ai o le fa'aogaina o le kaponi i vaituloto e fa'atauva'a.

O le su'esu'ega lona lua na su'esu'eina ai le fa'aosoina o kasa oona mai vaituloto faapitoa a Cornell Experimental Ponds. Methane, o se kasa vevela malosi, na mafua ai le tele o kasa fa'amalo. O le su'esu'ega fo'i na fa'ailoa mai ai le taua o le fa'ata'ita'iga faifaipea ina ia fa'amaonia sa'o le kasa oona mai vaituloto.

I le aotelega, o nei su'esu'ega ua fautua mai ai o vaituloto e iai sona sao i le fa'auluina o kasa ma le teuina o kasa. E ui o vaituloto i le taimi nei e mafai ona fa'aosoina kasa kasa ona o le tu'uina atu o le methane, e iai le avanoa e avea ai ma vaituloto e ala i le fa'aitiitia o le methane. O fa'amaumauga fo'i o lo'o fa'ailoa mai ai le fa'aogaina o pulupulu po'o ta'avale i lalo ole vai e fa'aitiitia ai le fa'aosoina ole methane i vaituloto.

O nisi su'esu'ega ma le malamalama i le sao o vaituloto i le kasa oona e taua tele mo le fa'ata'ita'iga sa'o o le tau ma le va'aiga.

