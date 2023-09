Fa'ata'ita'i E seasea ona tafe mai le Plasma vevela i le Atemosifia i luga

I tafatafa o pou o le lalolagi, o aurorae o se vaaiga masani, e faʻaalia ai ata felanulanuaʻi i luga o le atemosifia e mafua mai i fegalegaleaiga i le va o le matagi o le la ma le magnetosphere o le paneta. Ae ui i lea, latalata i le ekueta, e mafai ona tupu se mea uiga ese o le ea: subauroral ion drifts (SAID).

O fa'alavelave a le SAID e a'afia ai le saosaoa, agai i sisifo o le plasma vevela i le ionosphere. O nei mea na tutupu e fesoʻotaʻi ma fausaga vaaia i le lagi, e pei o le auroral red (SAR) arcs ma le malosi o le faʻaleleia o le saoasaoa o le vevela (STEVE). E masani lava, o mea na tutupu i le SAID e tupu i le va o le afiafi ma le vaeluaga o le po, ae o loʻo iai faʻataʻitaʻiga o tafega a le SAID na iloa pe a maeʻa le vaeluapo.

I se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Journal of Geophysical Research: Space Physics, na taulaʻi ai tagata suʻesuʻe i le 15 postmidnight SAID mea na tutupu i tafatafa o Amerika i Saute i le 2013. E ala i le suʻesuʻeina o faʻamatalaga mai punaoa eseese, e aofia ai polokalame satelite ma fuataga o gaioiga auro, na latou suʻesuʻeina uiga ma fa'avaeina o nei mea e seasea tupu.

Na maua e le au suʻesuʻe o mea na tutupu i le postmidnight SAID, e tutusa ma mea na tutupu i le vaeluapo, o se taunuuga o fegalegaleaiga faigata i le va o tulaga ionospheric ma geomagnetic dynamics. O le feso'ota'iga e aofia ai le fa'avaeina o malae eletise ma feso'ota'iga galu-masini, lea e fai ma fa'apogai o le vevela.

O nei suʻesuʻega e faʻaleleia atili ai le malamalama o le maualuga o le plasma dynamics ma lo latou gafatia e faʻalavelaveina faʻailoga o le radar mo le siakiina o satelite ma isi mea taua. O isi su'esu'ega i lenei vaega e mafai ona maua ai ni fa'amatalaga taua ile fa'afefea ole mea tutupu a le SAID ma a latou fa'alavelave fa'apitoa e mafai ona a'afia ai le ea ole lalolagi.

Punavai: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Aurora Ion Drifts (SAID) Atinae i le Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector During 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677