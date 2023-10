Malamalama i Amioga Fa'aeletonika i Masima Liusua mo Fa'aola Faaniukilia Maualuga

O tagata su'esu'e mai le Matagaluega o Energy's Oak Ridge National Laboratory ma le Iunivesite o Iowa ua matua'i alualu i luma i le malamalama pe fa'afefea ona fegalegaleai eletise ma masima liusuavai i masini faaniukilia. E ala i le fa'ata'ita'iina o le fa'aofiina o le tele o le eletise i le masima zinc chloride masima, na mafai ai e saienitisi ona fa'ailoa ni setete se tolu e mafai e le eletise ona fa'aogaina.

I le fa'aaliga muamua, o le eletise e avea ma se vaega o se mole mole e aofia ai lua zinc ions. I le fa'aaliga lona lua, o lo'o fa'aogaina le eletise i luga o se ion zinc se tasi. I le fa'ata'ita'iga lona tolu, ua fa'amama le fa'aeletonika ma fa'asalalau solo i luga o le tele o ion masima. O nei su'esu'ega e taua tele mo le va'aiga o le a'afiaga o le fa'avevela i le fa'atinoga o fa'aola fa'amasima.

O lo'o fa'atatauina le fa'aputu masima fa'asuavai ose fuafuaga fa'apitoa mo fale eletise faaniukilia i le lumana'i. O le mea lea, o le malamalama i le auala e tali atu ai masima liusuavai i le maualuga o le radiation e sili ona taua. O le au suʻesuʻe na faʻamoemoe e faʻamalamalamaina le amio a se eletise e faʻafesoʻotaʻi ma ion e fai ma masima liusuavai.

E ui e le taliina e le suʻesuʻega fesili uma, e maua ai se amataga taua mo le suʻesuʻeina atili i le fegalegaleaiga i le va o electrons ma masima liusuavai. E talitonu foi le au suʻesuʻe o ituaiga e tolu na faʻaalia e faia e le electrons i se taimi pupuu e mafai ona faʻaalia e fausia ai ni mea sili atu ona faigata i taimi uumi.

O le suʻesuʻega, ua faaulutalaina “Are High-Temperature Molten Salts Reactive with Excess Electrons? Case of ZnCl2,” na lomia i le Journal of Physical Chemistry B. Na filifilia e avea ma ACS Editors' Choice, e faailoa ai lona gafatia mo le lautele lautele.

O lenei su'esu'ega sa faia o se vaega o le DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ta'ita'ia e Brookhaven National Laboratory. O lo'o fuafua le 'au su'esu'e e fa'aauau su'esu'ega i a'afiaga o fa'avevela i isi faiga masima. O a latou su'esu'ega fa'akomepiuta sa fa'atino i nofoaga e fa'aoga ai le DOE, e aofia ai le Compute and Data Environment for Science i Oak Ridge National Laboratory ma le National Energy Research Scientific Computing Center i Lawrence Berkeley National Laboratory.

O le malamalama i le amio a le electrons i masima liusuavai e taua tele mo le alualu i luma o masini masima liusuavai. E fesoasoani e faʻamautinoa le saogalemu ma le lelei o nei reactors, lea e manatu o se filifiliga lelei mo le gaosiga o malosiaga faaniukilia i le lumanaʻi.

punaoa:

– Lawrence Bernard, ORNL