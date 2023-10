Paleontology Themed Art: A Collaboration of Tagata ma Tomai Fa'atekonolosi

By

Paleontology themed art o loʻo faʻasolosolo i se galulue faʻatasi i le va o tagata tusiata ma meafaigaluega numera. O tusiata paleo masani o loʻo faia faʻataʻitaʻiga e aunoa ma le fesoasoani a tekinolosi ua amata ona seasea i totonu o le fanua. O se tasi o ia tusiata, Jan Vriesen, faʻapitoa i le fatuina o tala faʻasolopito anamua mo faʻaaliga falemataʻaga ma sa galulue faʻatasi ma faʻalapotopotoga e pei o le Denver Museum of Nature and Science ma le American Museum of Natural History.

E ui lava i le 81 tausaga, ae o loʻo faʻaauau pea ona faʻataunuʻuina e Vriesen komisi mo i latou e talisapaia lana taleni mo le mafaufauina o le taimi ua tuanaʻi. Na te galulue faʻatasi ma tagata suʻesuʻe ma paleontologists e faia ni ata vali lima e faʻaola ai laufanua anamua. Talu ai nei, na faʻamaeʻaina ai e Vriesen se pea o atavali o loʻo faʻaalia ai se taʻutaʻua fossil quarry e pei ona aliali mai i le 150 miliona tausaga talu ai, ma se vaaiga mai le Jurassic Morrison Formation e foliga mai e 145 miliona tausaga talu ai.

O nei atavali na fa'atonuina e le tagata su'esu'e o le eleele o Bob Raynolds, o le na mana'o e fa'ameaalofa i latou i le fa'alapotopotoga e leai ni tupe fa'apolokiki Uo o Dinosaur Ridge. O ata vali o loʻo faʻaalia ai laufanua anamua na faʻaosofia ai le faʻasaoina o taumafaiga a le faʻalapotopotoga, lea e faʻamoemoe e puipuia nofoaga faʻasolosolo ma tuʻuina atu polokalame faʻaleaʻoaʻoga mo tagata lautele.

O ata fou o le a faʻaalia i le Dinosaur Ridge Discovery Center, e mafai ai e tagata asiasi ona mafaufau pe faʻapefea le nofoaga ina ua nofoia e tainasoa. O le Dinosaur Ridge, na maua e Jefferson County Open Space i le 1973, ua taʻua o le Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

O Jan Vriesen o se tusiata Kanata o loʻo nofo nei i Minnesota ma lona toʻalua ma fagafao. O lana taumafaiga i le paleo art na amata i le 1970s ina ua ia faia se galuega faatino i le Royal British Columbia Museum. Talu mai lena taimi, ua ia maua le aloaia i le fanua.

E ui ina fiafia Vriesen i metotia faʻaleaganuʻu masani, ae na te faʻaalia le faatosinaga o tekinolosi i lana matata. Na ia tausua e uiga i le avea ma "Neanderthal" pe a oʻo mai i galuega faakomepiuta ae malamalama o loʻo faʻateleina le faʻatauaina o tomai faʻatekinolosi i totonu o pisinisi.

I le aotelega, o le paleontology themed arts ua avea ma se galulue faatasi i le va o le fatufatuaʻi o tagata ma meafaigaluega numera, e mafai ai e tusiata e pei o Jan Vriesen ona aumaia le olaga mamao i le olaga ma a latou taleni ma mafaufauga.

