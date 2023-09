Supercomputer Simulations e fa'aalia ai le amataga o mama ma masina a Saturn

O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Astrophysical Journal ua faʻaaogaina faʻataʻitaʻiga supercomputer e tuʻuina atu ai se faʻamatalaga mo le amataga o mama a Saturn. O le suʻesuʻega, na faia e le NASA, le Iunivesite o Durham, ma le Iunivesite o Glasgow, o loʻo fautua mai ai o mama na mafai ona fausia mai le otaota o masina aisa laiti e lua na fetoʻai ma malepelepe i ni nai selau miliona tausaga talu ai. O nei masina o tuaa e foliga tutusa i le lapopoa o masina o Saturn, o Dione ma Rhea. O nisi o otaota mai lenei fetoaiga atonu na fesoasoani foi i le fausiaina o masina o Saturn i aso nei.

O lenei malamalamaaga fou i le amataga o mama a Saturn na mafai ona maua e ala i faʻamaumauga na aoina e le Cassini spacecraft, lea na faʻaaluina 13 tausaga e suʻesuʻe ai Saturn ma ana faiga. O fua a Cassini na fa'aalia ai o mama e masani lava ona faia i le aisa ma e itiiti lava le pefu na fa'aputuina talu ona fa'atūina. E fa'ailoa mai ai e le'i leva ona fa'atupu mama i le tala fa'asolopito o le la.

Ina ia suʻesuʻeina atili le faʻavaeina o mama, na faʻaaogaina e le au suʻesuʻe le supercomputer COSMA i le DiRAC a le Iunivesite o Durham. Na latou faia faʻataʻitaʻiga hydrodynamic i se iugafono e sili atu i le 100 taimi maualuga atu nai lo suʻesuʻega muamua. E ala i le faʻataʻitaʻiina o feteʻenaʻiga eseese i le va o masina muamua, na maua ai e le au suʻesuʻe ni faʻamatalaga taua i le talafaasolopito o le faiga a Saturn.

O faʻataʻitaʻiga na faʻaalia ai o se aʻafiaga i le va o masina aisa e mafai ona lava mea na auina atu i tafatafa o Saturn e fausia ai mama. O lenei fa'aaliga e masani lava ona ta'ita'i atu i le fa'atupuina o mama aisa, ona o le ma'a i totonu o tino feto'ai e ta'ape le lautele nai lo le aisa i luga. O nei su'esu'ega e lagolagoina ai le manatu o mama na afua mai i se fetoaiga i le va o masina e lua, nai lo isi fa'amatalaga.

E ala i le faʻataʻitaʻiina o faʻalavelave faʻalavelave eseese, na faʻamoemoe ai le au suʻesuʻe o le tele o aʻafiaga e mafai ona faʻasalalau le aofaʻi saʻo o le aisa i le Saturn's Roche limit. O le itulagi lea e mafai ai e le kalave a le paneta ona ta'ape tino tetele o papa po o aisa. O le aisa faataapeapeina e mafai ona to'a i mama e pei o le aisa e pei ona matauina i Saturn i aso nei.

O Dr. Jacob Kegerreis, o se saienitisi suʻesuʻe i le NASA's Ames Research Center, na faʻamaonia le taua o nei faʻataʻitaʻiga mo le malamalama i le Saturn system. Na ia faamamafaina le tele o mea e le o iloa e uiga ia Saturn ma ona masina, e aofia ai le avanoa o siosiomaga talafeagai mo le olaga. O faʻataʻitaʻiga fou e maua ai se suʻesuʻega auʻiliʻili o le faʻaleleia o le faiga, faʻamalamalamaina le tupulaga talavou o Saturn's rings.

I le aotelega, o lenei suʻesuʻega o loʻo tuʻuina atu ai faʻamaoniga faʻamaonia o mama ma masina a Saturn na mafua mai i se feteʻenaʻiga tele i le tala faasolopito lata mai o le la. O faʻataʻitaʻiga supercomputer ua maua ai faʻamatalaga taua i le faʻavaeina o nei mea faʻaselesitila, e saofagā i lo tatou malamalama i le malosi ma le faʻaleleia o le Saturn's system.

puna:

– LFA Teodoro et al, Ose Aafiaga Fou Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons, The Astrophysical Journal (2023).