E lagolagoina e le New Mars Gravity Analysis le i ai o le Vasa Anamua

O se suʻesuʻega talu ai nei na taʻitaʻia e le Polofesa Jaroslav Klokočník mai le Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences ua faʻaaogaina se auala fou e suʻesuʻeina ai le malosi o le kalave a Mars e maua ai nisi faʻamaoniga mo le i ai o se paleo-ocean Martian i matu. O le suʻesuʻega, lomia i totonu o le tusi talaaga Icarus, faʻalauteleina i luga o auala muamua ma ofoina atu se faʻamatalaga auiliili o le lautele o le vasa anamua.

O su'esu'ega a le su'esu'ega e iai sona a'afiaga tele mo le su'esu'eina o vai i Mars ma le avanoa mo le olaga ua tuana'i po'o le taimi nei i luga o le paneta. Ua matauina e le au suʻesuʻe e mafai ona faʻaogaina lenei metotia o le kalave i aʻoaʻoga eseese e pei o geology, geophysics, hydrology, ma glaciology, e maua ai faʻamatalaga taua i le tino selesitila.

O le faiga masani i le fa'afanua o le paneta e fa'avae i luga o le kalave anomalie na sili atu i le au tusitala, o le na fa'alauiloaina se faiga fou e su'esu'e ai vaega o le kalave na fuafuaina mai fua fa'atatau o le kalave. O nei vaega o le kalave e ofoina atu ai se fa'amatalaga fa'a-matematika o malosiaga fa'akalave o lo'o fa'atinoina e foliga eseese i luga o Mars, e pei o mauga ma lua.

Ina ia lagolagoina a latou auʻiliʻiliga, na faʻaogaina e le au suʻesuʻe faʻamaumauga faʻamaumauga na maua mai le Mars Orbital Laser Altimeter instrument i luga o le NASA's Mars Global Surveyor. O le meafaigaluega na faʻafanua le paneta mo le 4 ½ tausaga, e maua ai faʻamatalaga taua mo le malamalama i le Martian surface.

O le galuega muamua a Polofesa Klokočník na faʻaaogaina ai foi lenei metotia o suʻesuʻega kalave e faʻamaonia ai le i ai o paleolakes ma paleoriver system i lalo o le oneone Sahara i le lalolagi. Ua fa'aaogaina fo'i le metotia i le fa'atusatusaina o foliga fa'afanua o le lalolagi i foliga o Venus, e fesoasoani ai i lo tatou malamalama i mea fa'alelagi eseese.

O lenei faiga fou o le au'ili'iliga o le kalave e fa'aalia ai le avanoa mo le su'esu'eina atili ma le malamalama o Mars ma lona tala fa'afanua. O se laasaga taua i luma i le faʻamalamalamaina o mealilo o lo tatou paneta tuaoi i aso ua mavae ma le avanoa o vasa anamua.

punaoa:

Jaroslav Klokočník et al, Vaega kalave mo Mars, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Fa'amatalaga: O le su'esu'ega o le kalave fou a Mars e fa'aleleia atili ai le malamalama i vasa anamua (2023, Setema 20) mai https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html

University of Alaska Fairbanks