Metotia Fou e lagolagoina le i ai o le Vasa Anamua i Mars

O se suʻesuʻega talu ai nei na faʻaaogaina ai se auala fou e iloilo ai le malosi o le kalave o Mars, ma maua ai nisi faʻamaoniga o le paneta sa iai se vasa tele i matu. Taʻitaʻia e le Polofesa Jaroslav Klokočník mai le Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, o le suʻesuʻega o loʻo faʻamatalaina ai le lautele o le pito i matu o le sami o le Martian paleo-ocean i auiliiliga sili atu.

Lolomiina i le tusi talaaga Icarus, o le suʻesuʻega o loʻo faʻamaonia ai le faʻaogaina o le kalave e iloa ai le i ai o le vai i Mars. O lenei metotia na manuia muamua i le faailoaina o vai i luga o le fogaeleele, e pei o le matafaga o se vaituloto ua leva i Aferika i matu. E ala i le su'esu'eina o vaega o le kalave o Mars, ua maua ai e saienitisi se malamalamaga sili atu i uiga o le lalolagi ma le vai.

Na fa'afaigaluegaina e le au su'esu'e se faiga na fausia e Klokočník, lea e aofia ai le su'esu'eina o vaega o le kalave na fa'atatauina mai fua fa'atatau o le kalave. O vaega o le kalave o mea fa'a-matematika ia e fa'aalia ai fa'aletonu o le kalave o se tino paneta. E le gata i lea, na latou faʻaogaina faʻamatalaga faʻafanua na puʻeina e le NASA's Mars Global Surveyor.

O lenei faiga fou e matua fa'aleleia atili i luga o auala muamua o le fa'afanua o se fa'afanua e fa'atatau i fa'aletonu o le kalave. E ala i le tu'ufa'atasia o fa'amaumauga fa'afanua, e mafai ai e saienitisi ona maua se malamalama'aga sili atu i le Martian geology ma geophysics.

O a'afiaga o lenei su'esu'ega e o'o atu i tala atu o Mars, ona o le kalave lea na fa'aogaina i isi tino fa'alelagi. I se suʻesuʻega eseʻese na lomia i Lipoti Faʻasaienisi, na faʻaogaina le metotia e faʻatusatusa ai foliga faʻafanua o le lalolagi ma Venus.

O su'esu'ega o lenei su'esu'ega e saofagā i lo tatou malamalama i le tala fa'asolopito o Mars ma maua ai fa'amatalaga atili e uiga i le gafatia o le ola i luga o le paneta. O le malamalama i le i ai o vasa anamua i Mars o se laasaga taua i le faʻaalia o le avanoa o mea ola i aso ua mavae poʻo le taimi nei.

Faʻamatalaga:

Fa'aletonu o le kalave: Vaega e eseese le malosi o le kalave o lo'o fa'atinoina e foliga o le tino o le paneta.

Itu'aiga o le kalave: O mea fa'a-matematika e fa'ailoa ai fa'aletonu o le kalave o se tino paneta.

Fa'amaumauga fa'afanua: Fa'amatalaga e uiga i foliga ma le maualuga o le lau'ele'ele o se paneta po'o se isi tino selesitila.

punaoa:

- Suʻesuʻega lomia i le tusi talaaga Icarus, faʻatasi ma le American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

– Suesuega lomia i Lipoti Faasaienisi.

– Jaroslav Klokočník – Polofesa Emeritus i le Astronomical Institute o le Czech Academy of Sciences.

- Gunther Kletetschka - Polofesa Suʻesuʻe Lagolago i le Iunivesite o Alaska Fairbanks Geophysical Institute ma faʻatasi ma le Iunivesite o Charles i Czech Republic.