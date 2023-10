Ose Fa'ata'ita'iga Fou mo Fa'ata'ita'iga Fa'aleleia o le Kaponi Uliuli i Fa'ata'ita'iga o le Tau i le Lalolagi

Ua iloa e le au suʻesuʻe ni faaletonu i le faʻatusaina o le kaponi uliuli (BC), o se vaega tele o aerosol ea, i faʻataʻitaʻiga o le tau o le lalolagi (GCMs). O se suʻesuʻega talu ai nei a Chen et al. su'esu'e le microphysical ma optical properties o le BC lea e a'afia ai ona aafiaga fa'avevela, ma fa'atonuina se fa'ata'ita'iga fa'alelei aerosol e fa'afetaui ai nei fa'aletonu.

O le BC ua lauiloa ona o le malosi o le faʻaaogaina o le malamalama ma lona sao i le mafanafana o le tau. Ae ui i lea, o le malosi o le absorption ma le mafanafana o le lalolagi o aʻafiaga o aerosol ua maua i le maualuga o le GCM ona o le le atoatoa o faʻataʻitaʻiga o setete faʻafefiloi lavelave o BC.

Chen et al. au'ili'ili su'esu'ega fa'apogai tele o le tufaina o le lapopo'a ma le tulaga fa'afefiloi e iloa ai mea taua BC e matua'i a'afia ai ona aafiaga fa'avevela. Ona latou fausia ai lea o se faʻataʻitaʻiga faʻalelei aerosol e sili atu ona lelei faʻamatalaga mo nei meatotino e faʻatatau i faʻamatalaga. O lenei faʻataʻitaʻiga faʻaleleia na mulimuli ane faʻatinoina i se GCM.

Na suʻesuʻeina e le au suʻesuʻe le faʻatinoga o le faʻataʻitaʻiga fou e faʻaaoga ai faʻamatalaga fanua. O fa'ai'uga na fa'aalia ai o le va'aiga a le BC o lo'o fa'aogaina mai fa'ata'ita'iga fa'alelei e fetaui lelei ma fa'amatalaga BC i le lalolagi atoa. O lenei mea na mafua i le sili atu ona saʻo o le vaʻaiga o le BC-related microphysical ma mea faʻafefiloi.

E le gata i lea, na maua e le au suʻesuʻe o le faʻaleleia atili o le BC na taʻitaʻia ai le faʻaitiitia o lona faʻamalosi faʻamalosi ma aafiaga o le tau e oʻo atu i le 24 pasene. O lo'o fa'amamafaina ai le taua o le fa'atusa sa'o o le BC i GCMs mo fa'amoemoega fa'atatau o le tau.

O lenei suʻesuʻega, ua faaulutalaina "O se aerosol optical module with observation-constrained black carbon properties for global climate models," na lomia i le Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

I le faaiuga, Chen et al. ua atia'e se fa'ata'ita'iga fa'alelei mo le fa'atusaina o le BC i le GCMs, fa'atalanoaina fa'aletonu i le microphysical ma mea fa'apitoa o le BC. O fa'ai'uga ua fa'aalia ai o lenei fa'asili fa'atusa e ta'ita'i atu ai i se maliliega sili atu ma fa'amatalaga o le lalolagi atoa ma se fa'aitiitiga o a'afiaga o le tau a le BC. O lenei su'esu'ega e saofagā i lo tatou malamalama i le matafaioi a le BC i suiga o le tau ma maua ai se meafaigaluega taua mo le fa'aleleia atili o le tau.

punaoa:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). O se masini mata'itia aerosol fa'atasi ai ma le mata'ituina-fa'atapula'aina meatotino kaponi uliuli mo fa'ata'ita'iga o le tau o le lalolagi. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.