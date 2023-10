NASA e fa'alauiloa le Laser Feso'ota'iga System i le International Space Station

By

O loʻo sauni le NASA e lafo se masini fesoʻotaʻiga leisa i le International Space Station (ISS) i le masina fou. O le faiga, ua taʻua o le ILLUMA-T, o le a faʻapipiʻiina i luga o le module fafo o le ISS. O lona fa'amoemoe o le fa'aalia lea o feso'ota'iga leisa maualuga o fa'amaumauga mai le avanoa avanoa i le NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), lea o le a toe fa'afo'i atu ai fa'amaumauga i le lalolagi.

LCRD, faʻalauiloa i le 2021, o loʻo tuʻuina atu nei faʻamatalaga i le lalolagi mai le geosynchronous orbit i se fua faatatau o le 1.2 Gbps. I le avea ai o se satelite faʻasalalau, LCRD faʻatagaina misiona avanoa e auina atu a latou faʻamatalaga i luga o fesoʻotaʻiga leisa i le relay, ona faʻasalalau atu lea i nofoaga o le eleele i luga o le lalolagi. O le tu'ufa'atasiga o le ILLUMA-T ma le LCRD o le a fa'avaeina ai le fa'aogaina o feso'ota'iga feso'ota'iga leisa e lua a le NASA.

O le lelei o faiga leisa i luga o auala masani fesoʻotaʻiga o loʻo latou ofoina atu fua faʻamaumauga maualuga aʻo mama ma manaʻomia le mana itiiti. E sili ona lelei lenei mea pe a mamanuina vaʻa vaalele.

O le uta ILLUMA-T o loʻo faʻatautaia e le NASA's Goddard Space Flight Center, i le galulue faʻatasi ma Johnson Space Center ma le Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). O le faʻalauiloaina o le masini fesoʻotaʻiga laser ua faʻatulagaina mo Novema 5th, i luga o le SpaceX Dragon vaʻa mai le NASA's Kennedy Space Center i Florida.

E ese mai i le ILLUMA-T, o le a ave foi e le Dragon spacecraft isi suʻega, meafaigaluega, ma sapalai mo le auvaa Expedition 70. O se tasi o ia suʻega o le Atmospheric Waves Experiment (AWE), lea o le a fuaina ai uiga ma gaioiga o galu kalave o le ea. E fa'amoemoe le AWE e fa'aleleia atili lo tatou malamalama i le ea o le lalolagi, tau, tau, ma fa'atupu ni ta'iala e fa'aitiitia ai a'afiaga o le tau vateatea.

Punavai: NASA