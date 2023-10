Ua fa'alautele e le NASA le Misiona Fou Horizons e su'esu'e mea'ai Kuiper Belt

By

O le NASA's New Horizons mission, lea na sauni e suʻesuʻe Pluto i le 2006, ua maua se faʻaopoopoga lima tausaga. O le misiona na muai fuafuaina e faaiuina i le 2024 ae o le a faaauau nei seia oo ina alu ese le vaalele mai le Kuiper Belt, lea e nonofo ai kometa. O lenei fa'aopoopoga e fa'ataga ai ni fa'amoemoe fou mo le misiona e tuliloaina.

Amata i le 2025, New Horizons o le a taulaʻi i le suʻesuʻeina o mea i totonu ole Kuiper Belt. O le misiona o le a aoina faʻamatalaga heliophysics aʻo faʻaogaina i se faʻalauteleina, faʻaitiitiga gaioiga. Saienitisi fa'amoemoe e fa'ailoa ma su'esu'e mea faitino Kuiper Belt. Afai e maua se taula'iga talafeagai, e mafai ona maua se lele latalata.

Nicola Fox, pule lagolago mo le NASA's Science Mission Directorate, na faamamafaina le taua o le misiona faʻalautele: "O le New Horizons mission ei ai se tulaga tulaga ese i la tatou solar system e tali ai fesili taua e uiga i la tatou heliosphere ma maua ai avanoa faʻapitoa mo le faʻasaienisi multidisciplinary mo NASA ma le sosaiete faasaienisi.”

O matafaioi mo le misiona o le a siitia atu i le NASA's Heliophysics ma Planetary Science Divisions. O se tasi o sini patino o le fiafia o Arrokoth, o se mea Kuiper Belt e aofia ai tino aisa. O le va'alele a le va'alele i Arrokoth, e tusa ma le 34 kilomita le lautele, o le a maua ai fa'amatalaga taua e uiga i le mea.

O le fa'alautelega o le New Horizons misiona o le a fa'atautaia fa'atasi e le NASA's Planetary Science and Heliophysics Divisions. Alan Stern, o se saienitisi paneta, na faaalia le agaga faafetai mo le faalauteleina o le misiona ma le lagolago na maua: "Ou te fia faafetai atu i tagata uma na lagolagoina i matou i le aumaia o le NASA e faaauau le sailiga o le Kuiper Belt e lana New Horizons spacecraft - Na e faia!"

