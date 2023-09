O le Vaitafe Frank Rubio ua sauni e toe foʻi i le lalolagi ina ua maeʻa le faʻamaumauga o le vateatea

By

O le NASA astronaut Frank Rubio, o loʻo umia faʻamaumauga a le US mo le umi faʻaauau taimi faʻaalu i le vanimonimo, ua sauni e toe foʻi i le lalolagi i le aso 27 o Setema, ma faʻaiʻu ai se misiona na sili atu i le tausaga i le International Space Station (ISS). O Rubio, faatasi ai ma le au Rusia e toalua, o Sergey Prokopyev ma Dmitri Petelin, na muai pa'ulia i lalo o le lalolagi ona o le tafe mai o le vai i le latou malaga fuafua i le fale, o se pusa Soyuz na taula i le avanoa avanoa, ia Tesema 2022.

Ina ia foia le mataupu, na faʻalauteleina e le NASA ma le ofisa vateatea Rusia Roscosmos le malaga a le auvaa i se isi ono masina. Na latou fa'amauina e le'o talafeagai le kapoti liki e fa'afo'i ai le auvaa i le fale, ona e ono tula'i mai ai le so'ona vevela a'o toe ulufale atu i le ea o le lalolagi. O se taunuuga, o le a toe foʻi le auvaa i le lalolagi i se sui Soyuz capsule na tuʻuina atu e leai se mea.

I lana misiona lautele lautele, sa tumau pea Rubio i fesootaiga masani ma lona aiga ma faalagolago i lana auvaa mo le lagolago. Na ia faamamafaina le taua o le sailia o le paleni i le va o le galue ma le malologa e tausia ai lona soifua maloloina faalemafaufau. O le misiona a Rubio, lea na atoa ai le 371 aso sosoo i le vanimonimo, na talepeina ai le faamaumauga muamua a le US na faia e le tagata vaalele o Mark Vande Hei i le 2021.

E ui i le faʻaauau pea o le taua a Rusia-Iukureini ma feteʻenaʻiga geopolitical, NASA ma Roscosmos na faʻaauau a latou taumafaiga faʻatasi i le ISS. Na talia lelei e le auvaa le tala o la latou misiona faʻalautele, ma na taʻua ma le ula e le pule o le polokalame avanoa a le NASA, Joel Montalbano, le avanoa e lele i aisakulimi o se taui.

Na faaalia e Rubio, o se fomai, semanu na te le taliaina le misiona pe ana ia iloa o le a taofia ai o ia mai lona aiga mo le silia ma le tausaga. Ae ui i lea, na ia faʻaaogaina le tele o lona taimi i le vanimonimo e ala i le faʻatautaia o suʻesuʻega faʻafefe, auai i suʻesuʻega o le soifua maloloina o tagata, ma le tausia o tamato avanoa o se vaega o lana suʻesuʻega faasaienisi e sili ona fiafia i ai.

Ina ia molimauina le alu ese atu o Rubio mai le avanoa avanoa, e mafai e tagata matamata ona faʻalogo i le NASA TV i luga o le upega tafaʻilagi a le ofisa i le aso 27 o Setema. O le vaʻa ua fuafua e tuua lona nofoaga avanoa i le 3:51 am ET, ma faʻasalalau le tulaueleele e amata ile 6am ET .

Punaoa: NASA, Mashable