O Pa Lilo ma le Emo o le Malamalama na faate'ia ai le au nofoia o Melepone: Ua ulufale le Meteor i le Atemosifia o le Lalolagi

O tagata nonofo i le itu i matu sasaʻe o Melepone na tuua le ofo i le po o le Aso Lulu ona o se paʻu leotele ma se moli susulu o le malamalama na faʻamalamalamaina le lagi. E talitonu tagata popoto na mafua lenei mea ona o se meteor ua ulu atu i le atemosifia o le Lalolagi, ma faatosinaina tagata o le atunuu i Doreen, Mernda, Balwyn, ma Doncaster.

O faʻamatalaga e uiga i le mafuaʻaga o le pisapisao e amata mai i auala ma mea faʻafefe i faititili poʻo se UFO. Peitaʻi, na faamatala mai e Dr. Brad Tucker, o se tagata suʻesuʻe i fetu mai le Iunivesite Aoao a Ausetalia, o le faamatalaga e sili ona talafeagai o se meteor. Na ia faamatalaina meteors o ni vaega o asteroids e malepe ma faimalaga i le vanimonimo.

O le meteor e nafa ma le vaaiga sa fuafuaina e pei o le lapoʻa o se pasiketipolo, pe tusa ma le va o le 10cm ma le 40cm lautele. Na malaga i se saoasaoa uiga ese e tusa ma le 20km i le sekone po o le 72,000km i le itula, ma faamatuu mai ai se aofaiga tele o le malosi pe a ulu atu i le siosiomaga o le Lalolagi. Na faatusaina e Dr. Tucker lenei malosiaga na faamatuu atu i se tamai pomu faaniukilia.

E ui lava o meteors o lenei natura e le masani ai, e faigata ona iloa ma vavalo. O loʻo faʻaauau pea ona galulue saienitisi i le faʻaleleia atili o a latou metotia e faʻailoa ma siaki ai nei mea, aemaise lava mea tetele e ono lamatia ai le lalolagi. Na fa'amamafaina e Dr. Tucker le mana'omia o le mataala ma le su'esu'eina o nei mea tutupu e fa'alautele ai lo tatou malamalama i le amataga ma le fa'atuputeleina o le la.

O le mea e lelei ai, e leai se manaʻoga mo le popole e uiga i le aʻafiaga o meteors. Ae ui i lea, e taua tele le lipotia o soʻo se vaʻaiga poʻo ni mea na tutupu i faʻalapotopotoga faʻapitoa e pei o le International Meteor Organization poʻo Fireballs in the Sky. O nei lipoti e saofagā i suʻesuʻega faʻasaienisi ma maua ai faʻamatalaga taua i le natura ma amioga a meteors.

O lenei mea na tupu talu ai nei i Melepone e leʻo tuʻufua, ona o faʻalavelave faʻapena na tutupu i isi vaega o Ausetalia. Ia Aukuso, na molimauina ai e Vitoria se ave lilo o le malamalama e sosolo i luga o le lagi i le po, ma iu ai ina taualuga i se leo tele. Na faamaonia mai e le ofisa o le vateatea a Ausetalia o le taunuuga lea o le susunuina o otaota o le vanimonimo. E faapena foi, na lipotia mai e tagata o Sini se pa e le mafaamatalaina i le 2021, ma e leʻi mauaina e le pulega ni faamaoniga mautu.

I le faaiuga, o le tupu mai o meteors e le o se mea e le masani ai. E ui e foliga mai o ni mea e faateʻia ai, ae e maua ai e saienitisi ni avanoa tāua e suʻesuʻe loloto ai i mealilo o lo tatou vateatea. O le mataala, suʻesuʻe, ma lipoti e faia se sao taua i le tatalaina o mealilo a nei tagata asiasi selesitila.

