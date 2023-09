Ole Fua'au a le Alzheimer fou e mafai ona fa'aitiitia ai le fula ole fai'ai ma fa'aleleia ai le mafaufau

O tagata suʻesuʻe mai le Picower Institute for Learning and Memory i le MIT ua faʻateleina le alualu i luma i le togafitiga o le faʻamaʻi o le Alzheimer e ala i le atinaʻeina o se vailaʻau e faʻaitiitia ai le mumū o le faiʻai ma faʻaleleia le mafaufau. O le vailaʻau, e taʻua o le A11, o loʻo taulaʻi i le faʻasologa o le kenera e taʻua o le PU.1, lea e nafa ma le faʻaalia o genes inflammatory i totonu o sela puipuia o le faiʻai i le taimi o le faʻamaʻi o le Alzheimer. O le A11 e taofiofia le gaioiga PU.1 e ala i le suʻeina o polotini e taofia ai le faʻaalia o nei kenera mumu.

O le fulafula o se vaega tele o fa'ama'i fa'ama'i o le Alzheimer, ma o le sailia o togafitiga lelei ua fa'amaonia faigata. E ala i suʻesuʻega faʻapitoa i tu ma aga a le tagata ma faʻataʻitaʻiga o isumu a Alzheimer, na maua ai e le au suʻesuʻe o le A11 e faʻaitiitia ai le mumū i sela microglia-pei o tagata ma le tele o faʻataʻitaʻiga o isumu o le faʻamaʻi o le Alzheimer. E matua fa'aleleia atili ai fo'i le malamalama i isumu.

Na fa'atusatusa e le au su'esu'e le fa'aaliga o le gene i fa'ata'ita'iga fai'ai postmortem mai tagata ma'i o le Alzheimer ma le fa'atonuga a le Alzheimer. Na latou iloa o le Alzheimer e iʻu i suiga tetele i le microglial gene expression, ma o le faʻateleina o le PU.1 o loʻo fusifusia i sini faʻamaʻi o se vaega taua o nei suiga. Faʻaititia le PU.1 gaioiga i se faʻataʻitaʻiga o le isumu o le faʻaitiitia o le mumū o le Alzheimer ma le neurodegeneration.

Na su'esu'e e le 'au le silia ma le 58,000 molela'au laiti e su'e ai mea e mafai ona fa'aitiitia ai le mumū ma fa'ama'i fa'ama'i a le Alzheimer fa'atonutonu e le PU.1. O le A11 sa sili ona malosi i sui tauva mulimuli e ono. I faʻataʻitaʻiga na faia i luga o sela e pei o le microglia tagata, A11 na faʻaitiitia ai le faʻaaliga ma le faʻaogaina o cytokines inflammatory ma taofia ai le microglia mai le soona tali atu i faʻamatalaga inflammatory.

E mana'omia nisi su'esu'ega e atia'e ma su'e le A11 e fai ma togafiti mo le fa'ama'i o le Alzheimer. O lenei vailaʻau faʻamaonia e mafai ona saofagā i le atinaʻeina o togafitiga sili atu ona aoga mo lenei maʻi faʻaleagaina neurodegenerative.

punaoa:

– Fa'ama'i Alzheimer Fa'amatalaga: O le fa'ama'i o le Alzheimer o se fa'ama'i e osofa'ia ai le fai'ai, ma mafua ai le fa'aitiitia o le malosi o le mafaufau lea e fa'ateteleina i le aluga o taimi. O le tulaga sili ona taatele o le tu'inanau ma e tusa ma le 60 i le 80 pasene o fa'ama'i tu'inanau. E leai se vaifofo i le taimi nei mo le faʻamaʻi o le Alzheimer, ae o loʻo i ai vailaʻau e mafai ona fesoasoani e faʻamama ai auga.

- MIT Fa'amatalaga: MIT o se fa'apuupuuga mo le Massachusetts Institute of Technology. O se iunivesite faʻapitoa suʻesuʻega tumaoti i Cambridge, Massachusetts na faʻatūina i le 1861. Ua faʻatulagaina i totonu o Aʻoga e lima: tusiata, inisinia, humanities, arts and social sciences, pulega, ma le saienisi. O a'afiaga a le MIT e aofia ai le tele o mea fa'asaienisi fa'aola ma le alualu i luma fa'atekonolosi. O lana misiona o le sailia lea o le malamalama faavae e uiga i le natura ma amioga o le olaga ma le faʻaaogaina o lena malamalama e faʻaleleia ai le soifua maloloina, faʻaumiumi le ola, ma faʻaitiitia ai maʻi ma le le atoatoa.

- National Institutes of Health Definition: O le National Institutes of Health (NIH) o le ofisa autu a le malo o le Iunaite Setete e nafa ma suʻesuʻega faʻalesoifua maloloina ma tagata lautele. E fa'atautaia ana lava su'esu'ega fa'asaienisi e ala i lana Polokalama Su'esu'ega Intramural (IRP) ma tu'uina atu fa'atupega su'esu'ega fa'aolaola tetele i fale su'esu'e e le o ni NIH e ala i lana Extramural Research Program. O lana misiona o le sailia lea o le malamalama faavae e uiga i le natura ma amioga o le olaga ma le faʻaaogaina o lena malamalama e faʻaleleia ai le soifua maloloina, faʻaumiumi le ola, ma faʻaitiitia ai maʻi ma le le atoatoa.