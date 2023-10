Ose Tulafono Lautele Fou o le Natura: O le Evolution e Fa'atatau i Faiga Lavelave Uma

By

Ua faailoa mai e se vaega o saienitisi ma faifilosofia se manatu fou ua latou taʻua o “se tulafono o le natura ua misi.” Latou te finau mai o le evolusione e le gata i le ola olaola ae o se faagasologa faavae e faatatau i faiga lavelave uma i le atulaulau, mai tino selesitila i fausaga atomika. O loʻo faʻatulagaina e le 'au le "Tulafono o le Faʻateleina o Faʻamatalaga Faʻamatalaga," lea e taʻu mai ai o soʻo se faiga, ola pe leai, o le a faʻaleleia pe a fai o faʻasalalauga eseese e faia filifiliga e faʻatatau i galuega.

Ua faailoa mai e le au suʻesuʻe uiga faʻamalamalamaina e tolu o faiga faʻaleleia: tele o vaega, eseesega o faʻatulagaga, ma filifiliga mo galuega. Latou te fautua mai o nei uiga e taatele i faiga faʻalavelave faʻaleleia i vaega eseese.

O le ki i lenei tulafono lautele o le natura o loʻo taoto i le manatu o le "filifiliga mo galuega." Ua fa'alauteleina e le au su'esu'e le a'oa'oga a Darwin e uiga i filifiliga fa'anatura, fa'avasega galuega i ni ituaiga eseese se tolu: mautu, fa'amalosi malosi, ma mea fou. E le o toe fa'atapula'aina le galuega i uiga ola, ae aofia ai uiga e saofagā i le fa'aauauina pea o se faiga, fa'avasegaga, ma le lavelave.

O le suʻesuʻega o loʻo faʻaalia ai lenei aʻoaʻoga faʻatasi ma faʻataʻitaʻiga mai mea uma e lua ma mea e le o ni meaola. O lo'o fa'ailoa mai ai le fa'atupuina o le olaga i luga o le fogaeleele, mai le tula'i mai o le photosynthesis i le atina'eina o amioga lavelave. Ae ui i lea, o le manatu o le evolusione e sili atu nai lo le ola faʻaola. O le malo o minerale, mo se faʻataʻitaʻiga, o loʻo faʻaalia lana lava auala faʻasolosolo, lea o faʻasalalauga faigofie o minerale na mafua ai ona faʻateleina le lavelave i le taimi.

E lē gata i lea, o fetu lava ia e fai ma sui o se mea ofoofogia i le evolusione e ala i le fausiaina o elemene mamafa, ma saosaolaumea i le eseesega ma le lavelave o vailaau o le atulaulau.

O le su'esu'ega o lo'o fa'amamafaina ai o le Darwinian evolution o se tulaga fa'apitoa i totonu o lenei fa'alavelave fa'anatura lautele. O lo'o ta'u mai ai o ta'iala e fa'aosoina ai le 'ese'esega o le ola i le lalolagi e fa'atatau fo'i i faiga e leai ni ola.

O lenei suʻesuʻega, lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences, o se taumafaiga faʻatasi e aofia ai saienitisi mai aʻoaʻoga eseese. E ala i le iloaina o le masani lautele o faiga lavelave e maua ai le fou, mautu, ma le faʻamalosi malosi, o lenei suʻesuʻega e toe faʻamalamalamaina ai lo tatou malamalama i le evolusione o se uiga faʻapitoa o lo tatou atulaulau faʻasolosolo.

punaoa:

– Taualumaga a le National Academy of Sciences