Le A'afiaga o Va'a Va'alele i le Atemosifia Maualuga o le Lalolagi Fa'aalia e Saienitisi

Ua iloa e saienitisi, o otaota mai roketi ma va'a va'alele o lo'o tu'ua i luga o le atemosifia o le lalolagi e mafai ona i ai se aafiaga tumau i le tau. O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences na faʻaalia ai le tele o alumini ma metala mai fafo i le lalolagi. Na mafai e le vaega o tagata suʻesuʻe ona faʻamaonia nei uʻamea e le masani ai e mafua mai i vaalele vaʻa na mu i le taimi o le toe ulufale mai. O lea su'esu'ega ua tula'i mai ai popolega pe fa'afefea ona a'afia le atemosifia pito i luga ole lalolagi i le fa'atupula'ia o alamanuia avanoa.

O le suʻesuʻega na aofia ai le faʻaogaina o se vaalele suʻesuʻe faʻapitoa e faʻapipiʻiina ma se meafaigaluega maʻaleʻale e aoina ai aerosol i le ea. O faʻamaumauga na aoina na faʻaalia ai e sili atu i le 20 elemene, e aofia ai le lithium, alumini, kopa, ma le taʻitaʻi, sa i ai i fua faatatau e fetaui ma mea na faʻaaogaina i vaalele vaalele. O nei u'amea na maua i le tusa ma le 10% o sulfuric acid particles, lea e taua mo le puipuia ma le fa'asaoina o le osone layer.

O le faʻateleina o numera o faʻasalalauga roketi o loʻo saofagā i le faʻaputuina o nei vaega uʻamea i le stratosphere. I le 2022, sa i ai se fa'amaumau fa'amauina 180 roketi fa'alauiloa, ma o lenei numera o lo'o fa'amoemoe e fa'atupula'ia a'o fa'aauau pea le fa'alauiloaina o satelite ma va'a va'alele. Na faamamafaina e le au suʻesuʻe le manaʻoga e malamalama i le aʻafiaga o le vaalele a le tagata i luga o le paneta, aemaise lava i luga o le ozone layer, lea e taua tele i le mitiia o le vevela leaga mai le La.

O fa'amaumauga a le su'esu'ega ua fa'ailoa mai ai le fa'anatinati o le su'esu'eina ma le malamalama i suiga o lo'o tutupu i le ea o le lalolagi. O le a'afiaga o galuega a tagata ma gaioiga avanoa e mafai ona sili atu ona taua nai lo le mea na mafaufauina muamua. E taua tele le fa'amuamua o su'esu'ega i luga o la tatou paneta ina ia malamalama atili ma fa'aitiitia ai a'afiaga o le su'esu'eina o avanoa.

