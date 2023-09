Digitizing Geological Wonders in the Arctic: Le Svalbox Digital Model Database

By

O le Svalbox Digital Model Database (DMDb) ose fa'amaumauga fa'aitulagi fou lea e maua ai e tagata su'esu'e su'esu'e le avanoa i fa'ata'ita'iga fa'akomepiuta (DOMs) mai le atumotu mamao o Svalbard. Lolomiina i totonu o le tusi talaaga Geosphere, o le database o loʻo i ai nei 135 DOMs, tuʻuina atu faʻamatalaga mai le 114 km2 o lenei nofoaga faigata ona maua.

O DOM o fa'atusa fa'atekinolosi e tolu-dimensional o fa'afanua fa'afanua ua fa'afouina su'esu'ega fa'asaienisi fa'aonaponei. O le Svalbox DMDb o loʻo tuʻufaʻatasia nei faʻataʻitaʻiga ma isi faʻamatalaga faʻasaienisi, e aofia ai ata o le drone 3D, e ofoina atu i tagata suʻesuʻe suʻesuʻe se vaaiga manino o faʻafanua faʻafanua i lenei itulagi tulaga ese.

O le Svalbox DMDb o loʻo tu i fafo mo lona tausisia o le FAIR (maua, mafai ona maua, faʻafesoʻotaʻi, ma toe faʻaaogaina), o lona uiga o faʻamaumauga ma metadata faʻasoa i totonu o faʻamaumauga e mafai ona faigofie ona maua, maua, ma faʻaogaina e isi tagata suʻesuʻe. O fa'amaumauga ta'itasi i totonu o fa'amaumauga e aofia ai fa'amaumauga mata'utia ma fa'amaumauga o galuega fa'atino ma e iai le DOI mo le su'esu'eina ma le si'i.

O lenei fa'amaumauga e taua tele mo su'esu'ega su'esu'e o lo'o galulue i Svalbard, fa'apea fo'i ma a'oa'oga. O fa'ata'ita'iga fa'akomepiuta o lo'o tu'uina mai e le Svalbox DMDb e fa'alauteleina ai le vaitau o le fanua e fa'avavau ma mafai ai ona maua avanoa i nofoaga e masani ona le mafai ona maua e ala i galuega fa'ale-aganu'u. E fesoasoani lea i tagata su'esu'e e saunia lelei mo malaga ma fa'alautele lo latou malamalama i le fa'avavevave o suiga o laufanua Arctic, lea o lo'o feagai ma suiga tetele ona o le solomuli o le glacial.

O se tasi o fa'ata'ita'iga iloga o lo'o fa'amamafaina i le pepa o le Geosphere o le fa'ailoga Festningen, na'o le geotope a Svalbard. O lenei mea ofoofogia fa'afanua e 400 miliona tausaga ma ofo mai se fa'asologa tu'usa'o tulaga ese i luga o le 7 kilomita transect. O le Svalbox DMDb o lo'o fa'asaoina nei fa'amaumauga fa'afanua i taimi fa'aletonu, fa'amautinoaina lo latou taua fa'asaienisi mo tupulaga i le lumana'i.

O le Svalbox DMDb o loʻo faʻaauau pea ona faʻalauteleina aʻo faʻaopoopoina le tele o DOM i le faʻamaumauga. O le maua o nei fa'ata'ita'iga fa'akomepiuta ua uma ona ta'ita'ia ai le galulue fa'atasi ma fa'asalalauga, e saofagā i le fa'agasolo i luma o su'esu'ega fa'asaienisi i le atumotu o Svalbard.

