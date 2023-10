O le Vaitau Avanoa o loʻo tuʻu ai lona faʻailoga i luga o le Atemosphere o le Lalolagi

By

O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences ua faʻaalia ai o le Space Age o loʻo i ai se aafiaga i luga o le ea o le lalolagi. Ua maua e le au suʻesuʻe le tele o metala i aerosol i le ea, atonu mai le faʻateleina o le numera o vaʻa vaalele ma satelite faʻalauiloa ma toe foʻi mai. O le iai o le uamea ua suia ai le kemisi o le ea, e ono a'afia ai le osone ma le tau.

Na taʻitaʻia e Dan Murphy mai le National Oceanic and Atmospheric Administration, na maua ai e le au suʻesuʻe le silia ma le 20 elemene i fua faatatau e fetaui ma mea na faʻaaogaina i vaʻa vaʻa. Na latou mātauina o le tele o nisi uʻamea, e pei o le lithium, alumini, kopa, ma le tiʻa, mai le toe ulufale mai o vaalele i le vateatea, e sili mamao atu nai lo le mamafa o nei uʻamea o loʻo maua i le pefu faanatura. O le mea e ofo ai, e toetoe lava 10% o vaega tetele o le sulfuric acid, e fesoasoani e puipuia ma puipuia le osone, o loʻo i ai le alumini ma isi metala vaʻa.

Ua fuafuaina e saienitisi e oo atu i le 2030, e oo atu i le 50,000 isi satelite e mafai ona oo atu i le taamilosaga. O lona uiga, i nai sefulu tausaga o lumana'i, e o'o atu i le afa o vaega stratospheric sulfuric acid e mafai ona i ai metala mai le toe ulufale. O aʻafiaga o lenei mea i luga o le ea, osone layer, ma le ola i luga o le lalolagi e le o iloa.

O le su'esu'eina o le stratosphere e faigata tele, ona o se itulagi e le o nonofo ai tagata. E na'o le maualuga o vaalele e ulufale mai i lenei itulagi mo sina taimi puupuu. Ae ui i lea, o se vaega o le NASA's Airborne Science Program, e faʻaaogaina e saienitisi vaʻalele suʻesuʻe e aoina faʻataʻitaʻiga o le stratosphere. O meafaigāluega e fa'apipi'i i le isu o le isu e fa'amautinoa ai o le ea na fa'ata'ita'iina e fou ma le fa'alavelave.

O le stratosphere o se vaega mautu ma foliga filemu o le siosiomaga. O le fale foi lea o le ozone layer, o se vaega taua mo le puipuia o le ola i luga o le fogaeleele mai le afaina o le ultraviolet radiation. I nai tausaga ua tuanaʻi, ua lamatia ai le ozone layer, ae ua faia ni taumafaiga faamaopoopo i le lalolagi e toe faaleleia ma toe faatumu.

O le fa'atupula'ia o le aofa'i o avanoa fa'alauiloa ma toe fa'afo'i mai e nafa ma le fa'aofiina o isi metala i totonu o le stratosphere. A'o fa'alauiloa roketi ma fa'apipi'i satelite, latou te tu'ua i tua se ala o vaega u'amea e mafai ona a'afia ai le atemosifia i auala o lo'o taumafai pea saienitisi e malamalama i ai.

I le faaiuga, o le suʻesuʻega o loʻo faʻamamafaina ai le manaʻoga mo nisi suʻesuʻega e iloa ai taunuuga tonu o le Avanoa Age i luga o le ea o le Lalolagi. O su'esu'ega ua fa'ailoa mai ai o le fa'ateleina o u'amea mai va'a va'alele ma satelite e ono a'afia ai le tau, le osone, ma le tulaga lautele o lo'o nonofo ai lo tatou paneta.

punaoa:

– Ulutala: Ole Vaitau Avanoa o loʻo tuʻu ai lona faʻailoga i le Atmosphere o le Lalolagi

– Punavai: Taualumaga a le National Academy of Sciences