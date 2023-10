Se Vaaiga Fou i le Olaga: Su'esu'eina le Atulaulau ma Su'e lo Tatou Tulaga

O le tagata su'esu'e i le vateatea ma le tagata su'esu'e i le vateatea o Dr. Aomawa Shields ua amatalia se sailiga e saili ai le ola i tala atu o le lalolagi, ma i le faia o lea mea, ua ia maua ai se malamalamaga fou i le uiga o le olaga i luga o lo tatou lava paneta. O le lautele ma le fua o le atulaulau ua aumaia ia te ia se vaaiga fou i le taua o lo tatou ola ai.

I lana fa'amanatuga, "Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe," Shields e atagia ai lana faigamalaga o se saienitisi ma le loloto o lona aafiaga i lana vaaiga. Na ia amata i le mafaufau i le tele o le vateatea, ma le tele o fetu e pei o le oneone i matafaga o le lalolagi. O lenei iloa e avea o se faamanatu o le tele ma le ofoofogia moni o le vanimonimo.

O talita foi e atagia ai le taua o le faʻatusa ma le eseesega i le matata o le vateatea. I le avea ai o se tamaitai Aferika-Amerika i se tala faasolopito o tane-pulea fanua, na ia maua musumusuga i le au peresitene o Barack Obama. O lona ausia na avea o se malamalama taiala, e faʻaalia ai o tagata taʻitoʻatasi mai talaaga e le o faʻamatalaina e mafai ona sili atu i soʻo se matata, e aofia ai le vateatea.

E su'esu'e atili e le fa'amanatuga le paleni i le va o le tulituliloaina o tu'inanau ma miti eseese. Sa muai tuliloaina e Shields se matata i le galue ae na toe tosoina o ia i le vateatea, o se matata na faaosofia ai i taimi uma se lagona ofo i totonu ia te ia. O lenei toe feso'ota'iga ma ona a'a fa'asaienisi o se fa'amanatuga o miti ma tu'inanau o lo'o fa'aauau pea, ma mumusu e le amanaiaina.

O se tasi o vaega mataina o suʻesuʻega a Shields o loʻo taulaʻi i se ituaiga o paneta ua taʻua o le "Terminator Habitable." O nei paneta ei ai se tau tulaga ese lea e mafai ona ola ai na o le tuaoi i le va o tulaga ogaoga o le ao ma le po e faavavau. O ana su'esu'ega ma su'esu'ega na maua ai e Shields ma lana 'au le ono iai o ia paneta.

I le aotelega, o fa'amanatuga a Shields e fa'amalamalamaina ai le loloto o le a'afiaga o le su'esu'eina o le vanimonimo i lona olaga patino ma fa'apolofesa. E ala i le tilotilo i tua atu o lo tatou lava paneta, ua ia maua ai se talisapaia loloto mo le matagofie ma le fesoʻotaʻi o le olaga i le lalolagi. O lana tala e avea o se musumusuga mo isi e talia o latou tuinanau, tulituliloaina a latou miti, ma maua le uiga i le lautele o le atulaulau.

