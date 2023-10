SpaceX Falcon 9 Fa'ailoa ma le manuia 21 Starlink Satellites mai Vandenberg Space Force Base

I le taeao po nei, na alu ese ai se roketi SpaceX Falcon 9 mai Vandenberg Space Force Base i Kalefonia, ma manuia le momoliina o satelite e 21 Starlink i le taamilosaga. O lenei fa'alauiloa ua fa'ailogaina ai le muamua o le lua a le Starlink fa'asalalau misiona na fuafuaina mo le aso.

O le roketi Falcon 9, faʻamalosia e le iva Merlin 1D afi, na siitia ese i le 1:23 am PDT. I le mae'a ai o le si'itia mai le Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), na alu atu le roketi i se ala i saute sasa'e. O lenei faʻalauiloa e iloga ona o le 22nd misiona na faʻatinoina e SpaceX mai West Coast i lenei tausaga, faʻapea foi ma le 75th orbital faʻalauiloaina o le 2023 mo le kamupani.

O se tasi o itu taua o lenei misiona o le toe faʻaaogaina o le faʻaleleia o le laasaga muamua. O lenei booster faapitoa ua maeʻa vaalele e 16, sa faigaluega muamua i misiona e pei o le Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, ma isi. Ina ua mae'a le vaega tele mu, e tusa ma le lua ma le afa minute, na taunuu manuia le laasaga muamua i luga o le va'a ta'avale ua faaigoaina 'Of Course I still Love You' i le Vasa Pasefika.

O le faʻapipiʻiina o satelite 21 V2 Mini Starlink ua faʻatulagaina e faia pe a ma le itula talu ona faʻalauiloa. O nei satelite o le isi augatupulaga o le Starlink spacecraft, faʻapipiʻiina ma faʻaleleia antennae ma lapopoa lapopoa paneta. Pe a faatusatusa i latou muamua, o le V2 Mini satelite o loʻo i ai le gafatia e tuʻuina atu faʻafaina le bandwidth. O le fa'alauiloaina o le aso ua fa'ailogaina ai le 28 taimi na fa'aaogaina ai le V2 Mini fa'ata'ita'iga talu mai lona fa'alauiloaina i le amataga o lenei tausaga.

I le faaopoopo atu i lenei faalauiloa, o le isi roketi Falcon 9 ua sauni e sii ese mulimuli ane i le aso nei mai Cape Canaveral Space Force Station i Florida. O lenei misiona o le a tauaveina se faʻamaumauga faʻamaufaʻailogaina o 23 V2 Mini Starlink satelite, o le numera maualuga e faʻapipiʻiina i se misiona e tasi.

E manino lava o le SpaceX o loʻo faʻaauau pea le alualu i luma tele i lana Starlink satelite faʻaputuga, faʻalautele atili lona faʻasalalauga lautele lautele ma saunia le ala mo le faʻaleleia atili o fesoʻotaʻiga initaneti i le lalolagi atoa.

Faʻamatalaga:

- Falcon 9: O se roketi faʻataʻamilomilo lua-tulaga na atiaʻe ma gaosia e le SpaceX mo le felauaiga o satelite ma vaʻa vaalele i le vanimonimo.

- Starlink: O se satelite i luga ole laiga o fetu o loʻo fausia e SpaceX o loʻo tuʻuina atu faʻasalalauga lautele lautele.

– Vandenberg Space Force Base: O le United States Space Force Base o loʻo i matu i sisifo o Lompoc, Kalefonia.

– Orbital launch: O le faagasologa o le auina atu o se roketi po o se vaalele vaalele i le taamilosaga faataamilo i se tino selesitila.

punaoa:

- SpaceX (leai se URL na tuʻuina atu)

- Vandenberg Space Force Base (leai se URL na tuʻuina atu)