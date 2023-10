The Renaissance Simulations: Malamalama i le Fausiaina o Aniva

By

Ua fa'ailoa mai e foma'i i le Iunivesite o Maynooth se seti o fa'ata'ita'iga fa'akomepiuta suatia le eleele e ta'ua o le Renaissance simulations, ma maua ai ni fa'amatalaga fou i le fa'avaeina o galaxies i le amataga o le atulaulau. O nei faʻataʻitaʻiga, e fetaui ma faʻamatalaga na faia e le James Webb Space Telescope (JWST), e maua ai se meafaigaluega taua mo le malamalama i le amataga o le atulaulau.

O uluai suʻesuʻega mai le JWST na faʻaalia ai se eseesega i le va o lo tatou malamalamaga faʻapitoa o le amataga o le galaxy ma faʻamatalaga moni. O ulua'i aniva na va'aia e ala i le va'aiga mamao na foliga mai e sili atu le pupula ma le tetele nai lo le mea na fa'amoemoeina, ma fa'atupuina ai fesili e uiga i le sa'o o fa'ata'ita'iga o iai.

Taʻitaʻia e Dr. John Regan o Maynooth, i le galulue faʻatasi ma tagata suʻesuʻe mai le Georgia Institute of Technology i le US, na lomia le suʻesuʻega i le Open Journal of Astrophysics. O fa'ata'ita'iga na atia'e e le 'au e mafai ai ona fo'ia ma su'esu'eina minute o le "pogisa mea pogisa" a'o tu'u fa'atasi ma fa'atupu e pei o mea pogisa "halos," e iu ai ina fa'afeiloa'i galaxies tatou te matauina.

O faʻataʻitaʻiga e le gata ina faʻamaonia le tutusa o nei galaxies ma faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga o le cosmological physics ae e maua ai foʻi faʻamatalaga i le faʻavaeina o fetu muamua o le atulaulau, ua taʻua o le Population III fetu. O nei fetu ua faamoemoe e sili atu ona tetele ma susulu atu nai lo o latou fetu i aso nei.

Na faamamafaina e Dr. Regan le aafiaga o le JWST i lo tatou malamalama i le amataga o le atulaulau, ma fai mai, "Ua suia e le James Webb Space Telescope lo tatou malamalama i le amataga o le atulaulau." Faatasi ai ma ona gafatia ofoofogia, ua mafai nei ona tatou vaʻavaʻai i le atulaulau ona o le na o le fiaselau miliona o tausaga talu ona mavae le Big Bang pe a itiiti ifo i le 1% o lona matua i le taimi nei.

O le tusitala taʻitaʻi Joe McCaffrey, o se tamaititi aoga PhD i Maynooth, na ia faʻamamafaina le taua tele o faʻataʻitaʻiga i le malamalama i lo tatou tulaga i le tala tele a le atulaulau. E le gata i lea, o le au suʻesuʻe e faʻamoemoe e faʻaogaina nei faʻataʻitaʻiga e suʻesuʻe ai le tuputupu aʻe o pupu uliuli tetele i le amataga o le atulaulau.

E ala i fa'ata'ita'iga o le Renaissance, o lo'o i ai le au foma'i i luga o le mauga o le fa'amatalaina o mea lilo o lo'o si'omia ai le fa'avaeina o galaxy ma fa'amalamalamaina mea uiga ese na tutupu i le taimi o pepe a le atulaulau.

