O su'esu'ega fou ua fa'aalia ai le a'afiaga o le tulaueleele o Chandrayaan-3 i le masina o Initia

O le tulaueleele o le masina iloga o Initia i le aso 23 o Aokuso, 2023, ua tuua ai se aafiaga taua i luga o le fogaeleele, e pei ona faaalia i se suesuega talu ai nei na lomia i le Journal of the Indian Society of Remote Sensing. O le Indian Space Research Organisation (ISRO) Chandrayaan-3 na manuia le tulaueleele malu i luga o le masina, o se mea na ausia e le tolu atunuu i luma o Initia.

O le suʻesuʻega o loʻo faʻamaonia ai ata na puʻeina mai le misiona muamua, Chandrayaan-2, lea na faʻaalia ai se mea mataʻina ua taʻua o le "ejecta halo." E foliga mai a o paʻu i lalo le taʻavale a Chandrayaan-3, na faʻasalalauina e le au faʻamalosi se paʻu mama tele o le pefu o le masina, poʻo le regolith, ma fausia ai le ejecta halo. O lenei fa'atonuga o le masina na fa'atatauina e tusa ma le 2.06 metric tone, e aofia ai le 1,167 sikuea mita.

Saienitisi su'esu'e le ejecta halo ua latou iloa le eseesega i le atagia o vaega pito i luga fou o le pefu o le masina, ua ta'ua o le epiregolith. O le fa'aalia o le fa'amalo i lalo ona o le leiloa o le fa'atasi i totonu o le epiregolith e talitonuina na mafua ai le fa'ateleina o le fa'ata'apeina o le photometric, ma i'u ai i le fa'alavelave fa'afoliga o lo'o va'aia i luga o le lander.

O Chandrayaan-2, e ui ina le manuia i lana taumafaiga e tulaueleele, na faaauau pea ona galue o le orbiter, aoina mai faʻamatalaga taua ma ata maualuga o le masina. O le misiona na faʻamoemoe e ausia se uluaʻi tulaueleele i tafatafa o le masina i saute polar itulagi, o se galuega Chandrayaan-3 na ausia ma le manuia.

O le mea e mataʻina ai, ua auai nei Initia i le Iunaite Setete, le Soviet Union, ma Saina i le vaega taʻutaʻua o malo ua ausia se tulaueleele malu i luga o le masina. Ae ui i lea, o le tele o atunuu o loʻo sauni mo misiona faʻapea i se taimi lata mai. O le polokalame a le NASA a Artemis, faʻapitoa mo suʻesuʻega o le masina, o loʻo fuafua e faʻatupeina le tele o misiona robotic, faʻatasi ai ma le tulaʻi mai i le 2024. Ua uma ona taumafai le kamupani Iapani ispace e tulaʻi mai i le masina, ae ua naunau Rusia e toe foʻi pe a maeʻa lana misiona le manuia Luna-25.

O mea na maua i lenei suʻesuʻega ua faʻamalamalamaina ai le aʻafiaga ma le taua faʻasaienisi o le tulaʻi mai o le masina o Initia, ma faʻateleina ai le fiafia o le lalolagi i suʻesuʻega o le masina ma saunia ai le ala mo misiona i le lumanaʻi e faʻamalamalamaina mea lilo a le tuaoi faʻaselesitila o le lalolagi.

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

1. Na faapefea ona faia e le Chandrayaan-3 a Initia le ejecta halo i luga o le masina?

I le taimi o le tulaueleele vaivai, na faʻaaogaina e le Chandrayaan-3 ona faʻamalosi, lea na faʻasalalau ai le tele o le pefu o le masina poʻo le regolith i luga o aʻafiaga. O le mea lea na mafua ai le fa'atupuina o se mama e pei o le mama e ta'ua o le ejecta halo.

2. O le ā le regolith?

O le Regolith e faasino i le vaega o papa maa, palapala, pefu, ma isi mea e ufiufi ai le papa maʻa poʻo se paneta e pei o le masina.

3. Na faapefea ona suʻesuʻeina e saienitisi le ejecta halo?

Sa suʻesuʻeina e saienitisi le eseesega o le faʻaalia i luga o le pefu o le masina fou, e taʻua o le epiregolith, lea na fesoasoani ia i latou e iloa ma iloilo le ejecta halo.

4. O le ā le tāua o le tulaueleele o Chandrayaan-3?

O le tulaueleele manuia a Chandrayaan-3 ua faailogaina ai se ausiaga tele mo Initia ma faalautele ai le vaega o atunuu ua ausia se tulaueleele malu i luga o le masina. E saofagā ai fo'i fa'amatalaga fa'asaienisi taua ile su'esu'ega o le masina ma fa'alototeleina nisi misiona i le masina.

5. E iai ni fuafuaga i le lumana'i mo su'esu'ega o le masina?

Ioe, o le tele o atunuu ma ofisa avanoa, e aofia ai le NASA ma kamupani tumaoti e pei o le ispace, o loʻo i ai fuafuaga faʻapitoa mo misiona o le masina i le lumanaʻi. O nei misiona e faʻamoemoe e faʻalautele lo tatou malamalama i le masina ma sauniuni mo suʻesuʻega a tagata i le lumanaʻi.