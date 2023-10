Su'esu'e Su'esu'e le Molecular Mechanism o Complement Receptor Activation ma Signaling

O tagata suʻesuʻe mai le Inisetiute a Initia o Tekinolosi (IIT) Kanpur ua faia se faʻalavelave taua i le malamalama i le mole mole mole faʻaogaina o le faʻaogaina ma le faʻailoga. Taʻitaʻia e le Polofesa Arun K Shukla, o le 'au mai le Matagaluega o Biological Sciences and Bioengineering ua faʻaalia ni faʻamatalaga taua i le faʻaogaina o anaphylatoxin receptors, lea e ono iai ni aʻafiaga i le lumanaʻi mo le mauaina o vailaʻau i faʻafitauli faʻafitauli eseese.

O le suʻesuʻega na taulaʻi i le faʻaogaina o le tino, o se vaega taua o lo tatou tali atu i le puipuiga, ma lona faʻalagolago i anaphylatoxins pei ole C3a ma le C5a. O nei anaphylatoxins e fegalegaleai ma ni tali fa'apitoa, e ta'ua o le C3aR ma le C5aR1, ma sa taumafai le 'au ina ia malamalama atili pe fa'afefea ona iloa e nei talitali a latou sini, fa'agaoioia, ma pulea fa'ailoga.

I le faaopoopo atu i le faʻamalamalamaina o le faʻaogaina o anaphylatoxin receptors, o le suʻesuʻega na faʻaalia ai foi se faiga masani e faʻaitiitia ai le tali inflammatory e mafua mai i le C5a. O lenei masini e aofia ai le aveeseina o se vaega patino o le mole C5a. E le gata i lea, o le suʻesuʻega na faʻaalia ai se peptide e faʻagaoioia le C3aR, e faʻaalia ai e mafai ona tali ese le tali i mea eseese.

O su'esu'ega a le 'au e iai le malosi e logoina ai tala fou na maua i vaila'au i le togafitiga o le tele o fa'ama'i tagata, e aofia ai le gugu, sela, ma le sepsis. E ala i le mauaina o se malamalamaga manino i le faʻaogaina o anaphylatoxin receptors, e mafai e saienitisi ona atiaʻe togafitiga faʻatatau e faʻafetaui ai le tali puipuia ma faʻaitiitia ai le mumū.

O le suʻesuʻega na faʻasalalau i le tusi faʻasaienisi faavaomalo, Cell. O le 'au e aofia ai Prof Shukla, faʻapea foʻi ma tagata suʻesuʻe mai le IIT Kanpur's Department of Biological Sciences and Bioengineering, le Iunivesite o Kalefonia i Saute's Department of Biological Sciences, ma le Molecular and Computational Biology Section.