Ose Va'aiga i galu o le kalave a le Milky Way ma fa'afanua fa'atusa

By

O se fa'afanua fa'atusa o le Milky Way o lo'o fa'aogaina ai galu o le kalave ua maua ai se fa'amatalaga i mea o le a mata'ituina e tagata va'ava'ai i le lumana'i. E ui ina sili atu i le 90 mea na tutupu i galu-kalave na maua e masini e fa'atatau i le eleele, e leai ma se tasi na afua mai i la tatou lava aniva Milky Way. Ae ui i lea, o la tatou galaxy o le fale lea o ultracompact binaries, o fetu fa'alua ia ua tupu a'e ma avea ma toega fetu. O lo'o iai mea fa'akomepiuta e pei o fa'ata'i pa'epa'e, fetu neutron, ma pu uliuli i ta'amilosaga fufusi. E le mafai e masini fa'avae i luga o le eleele ona iloa galu o le kalave o lo'o fa'aosoina e nei binaries ona o le maualalo o latou alalaupapa.

Ina ia foia lenei tapula'a, o lo'o fa'atupuina le tele o va'aiga fa'ata'ita'iga o galu-galu. Faatasi ai ma i latou, o le European Space Agency's Laser Interferometer Space Antenna (LISA) o loʻo i luma ma se faʻalauiloa faʻalauiloa i le 2030s. O loʻo galulue foʻi saienitisi Saina i mataupu faʻa-misiona e lua e taʻua o TianQin ma Taiji. O nei su'esu'ega fa'avae avanoa e mafai ai ona su'esu'eina le Milky Way i galu o le kalave, e tutusa ma le su'esu'eina e le au su'esu'e i le vateatea i isi galu umi e pei ole X-ray ma gamma ave.

O se vaega o tagata suʻesuʻe na taʻitaʻia e Kaitlyn Szekerczes o le NASA's Goddard Space Flight Center ua faʻataʻitaʻiina le malosi ma le tele o galu o le kalave e faʻaosoina e ultracompact binaries i le Milky Way. O le ata fa'ata'ita'i o lo'o fa'aalia ai nei ta'i lua o lo'o fa'atumauina i totonu o le si'osi'omaga o le Milky Way, ma fa'alautele atu i le galactic halo. O lenei ata e maua ai se vaaiga i le lagi atoa o le Milky Way i galu o le kalave, e faʻamaonia ai le gafatia o le matauina o le atulaulau i se auala fou ma tulaga ese.

Ole su'esu'eina ole ultracompact binaries ole a taua tele mo su'esu'ega ole galu-kalave. Fetu Neutron ma pu uliuli e le tele le malamalama, e faigata ai ona iloa. Ae ui i lea, o binaries ultracompact e tatau ona susulu malamalama i galu o le kalave, e faʻatagaina ai le vaʻaia o avanoa e pei o LISA e maua ai le fiasefulu afe o latou. E le gata i lea, o le suʻesuʻeina o nei binaries e mafai ona faʻapipiʻiina e le optical, X-ray, ma le gamma-ray telescopes, e mafai ai le "multi-messenger astronomy" lea e tuʻufaʻatasia ai suʻesuʻega electromagnetic ma le kalave-galu.

O le ata faataitai o galu o le kalave a le Milky Way ua lomia i le Astronomical Journal, e maua ai se vaaiga matagofie i le lumanaʻi o le vateatea e faavae i luga o le vateatea.

Faʻamatalaga:

– Galu fa'akalave: Ga'u i le ie o le vateatea e mafua mai i le saoasaoa o mea tetele.

- Ultracompact binaries: Binary star system ua tupu aʻe i ni paga vavalalata ma se tasi pe lua fetu ua avea ma toega fetu.

– LIGO: O le Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, o se suʻesuʻega o le kalave-galu e faʻavae i le eleele.

- Virgo: O se su'esu'ega o le galu o le kalave o lo'o i Italia.

– KAGRA: O se su'esu'ega o galu o le kalave o lo'o i Iapani.

– LISA: Le Laser Interferometer Space Antenna, o se su'esu'ega o le kalave-galu e fuafua i le vateatea.

– TianQin: O se manatu fa'aSaina e fa'avae i luga ole vateatea fa'akalave-galu.

– Taiji: O le isi manatu fa'aSaina e fa'atatau i le va'aiga o le kalave-galu.

punaoa:

– Uluai tala: The Astronomical Journal (Iuni 2021)

– Goddard Space Flight Center a le NASA