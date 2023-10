Satelite Mata'ituina le Atina'e o le El Niño i le Vasa Pasefika

By

Satelite, e pei o le Sentinel-6 Michael Freilich, o loʻo vaʻaia nei se faʻalavelave o loʻo tupu i le Vasa Pasefika. O vai e lata ane i le talafatai i sisifo o Amerika i Saute o loʻo feagai ma le siʻitia o le vevela, ma mafua ai le faʻalauteleina o le suasami. O lenei si'itia o le vevela o le sami e iai sona aafiaga taua i le tau i Asia ma Amerika i Matu, o se mea e ta'ua o le El Niño.

Ina ia maua faʻamatalaga i le El Niño i lenei tausaga, o loʻo suʻesuʻeina e le au suʻesuʻe mea na tutupu i taimi ua tuanaʻi. I le faʻamatalaga na tuʻuina mai e le NASA's Jet Propulsion Laboratory, o loʻo taʻua ai le mamafa o timuga i Kalefonia i le 2015-2016 El Niño, ma mafua ai le maualuga o galu, lologa, ma palapala palapala.

O se ata fou mai le NASA o loʻo faʻatusatusaina le amataga o le 2023 El Niño i mamanu na matauina ia Oketopa 1997 ma Oketopa 2015, lea na manatu i ai o ni mea mataʻutia e le ofisa avanoa. O nei mea na tutupu muamua na mafua ai suiga i le vevela o le lalolagi, faʻasologa o matagi, ma le suasami.

A maualuga le vevela o le vai, e vaivai le matagi mai sasa'e i sisifo. O lenei suiga e mafua ai le faʻateleina o timuga i sasaʻe ma totonugalemu o le Pasefika, ae o Initonesia e faʻaitiitia le timu. E le gata i lea, o le gaioiga i le Vasa Pasefika e suia ai le alia o vaalele, e mafua ai le susu ma le malulu i le itu i saute o Amerika ma le malulu ma le mafanafana o le itu i matu.

E ui i le El Niño o lenei tausaga e foliga mai e fai si laʻititi pe a faʻatusatusa i mea na tutupu i le taimi ua tuanaʻi, o Josh Willis, le saienitisi o le poloketi mo Sentinel-6 Michael Freilich, na fautua mai e mafai lava ona aumaia se malulu malulu i Saute Sisifo US pe a fetaui lelei tulaga.

O le satelite Sentinel-6 Michael Freilich o se vaega o le Copernicus Sentinel-6 / Jason-CS misiona, o se taumafaiga soofaatasi e aofia ai le European Space Agency, le European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, ma le NOAA. E faaigoa ia Michael Freilich, sa avea muamua ma faatonu o le NASA's Earth Science Division.

