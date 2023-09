O le faʻaleleia ma le faʻatonuga o le faʻasologa o Gene i Faʻafomaʻi

By

O le su'esu'eina o le kenera, o se matata suatia le eleele i vailaau faafomai, sa avea ma taulaiga autu o le sauniga autu a Dr. Tamara Sunbul, ua faaulutalaina "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." Dr. Sunbul, le faʻatonu faʻafomaʻi o Clinical Informatics i Johns Hopkins Aramco Healthcare, na faʻamamafaina le gafatia o le genotyping ma le faʻalagolago i le aoina o faʻamaumauga i le taimi.

O le fa'amoemoega o tekinolosi fa'atekinolosi, e pei o le fa'avasegaina o kenera, o le su'esu'eina lea o fa'aletonu e ono tula'i mai ai suiga i taunu'uga pe a fa'atonu vaila'au. Na faʻamatala e Dr. Sunbul e mafai e tagata taʻitoʻatasi ona tali ese i le vailaʻau tutusa, faʻamaonia le manaʻomia mo le faʻamaonia saʻo ma metotia togafitiga.

O se tasi o faʻalautelega sili ona taua i le faʻasologa o kene o le CRISPR-Cas9, lea e taʻua foi o le "seulu faʻasolosolo." O lenei tekinolosi e tipi sa'o ai fa'asologa o DNA i nofoaga fa'apitoa, e mafai ai ona tape pe fa'aofiina fa'asologa o kenera e suia ai le fa'avae DNA. Aʻo maua muamua e le CRISPR talosaga i faʻatoʻaga ma bioenergy, na faʻasoa e Dr. Sunbul lona gafatia i faʻataʻitaʻiga numera ma togafitiga.

I le malo o suʻesuʻega numera, auala fou e pei ole SHERLOCK ma DETECTR ua faʻaalia. O nei metotia e faʻaogaina ai le faʻataʻitaʻiga o gene ina ia mafai ai ona vave suʻesuʻeina faʻamaʻi pipisi pei ole COVID-19. E le gata i lea, o loʻo tuʻufaʻatasia le faʻasologa o kene i faiga suʻesuʻe vailaʻau e kamupani pei o Atomwise, Deep Genomics, ma Valo.

E le gata i lea, o le fa'atonutonuina o kenera e iai sona sao taua i le fa'agaioia o sela ma kene togafitiga mo le tele o tulaga. E aofia ai ma'i toto e pei o le talasemia, sickle cell disease, ma le hemophilia, faapea ma tulaga e pei o le Down syndrome, tauaso tuufaasolo, cystic fibrosis, Duchenne's muscular dystrophy, ma Huntington's disease. E ala i le faʻaogaina o le CRISPR, ua mafai ai ona toe faʻatulagaina le puipuiga a le tagata maʻi e faʻatatau i latou lava kanesa, faʻamaʻi (pei o le HIV, COVID-19, flu, Malaria, Zika, ma antibiotic resistance), ma faʻamaʻi tumau e pei o le hypercholesterolemia ma ituaiga. 1 ma'i suka.

E ui lava i nei alualu i luma mata'ina, e tumau pea le taua o iloiloga tau amio, faaletulafono, ma faasaienisi. Na taʻua e Dr. Sunbul o le le saʻo o le faʻataʻitaʻiga o kene e mafai ona i ai ni aʻafiaga leaga, faʻamamafaina le manaʻomia o le faʻaeteete ma le saʻo. E le gata i lea, o le fa'atonutonuina o kenera e mafai ona a'afia ai tupulaga i le lumana'i, ona o suiga e le mafai ona toe fa'afo'isia e mafai ona tu'ufa'atasia. O le mea lea, e mana'omia ai fa'atalanoaga fa'apitoa e uiga i a'afiaga o le fa'asologa o kene ina ia fa'amautinoa le fa'atinoina ma le puipuia o le soifua manuia o tagata ta'ito'atasi ma sosaiete atoa.

punaoa:

- Dr. Tamara Sunbul, faʻatonu faʻafomaʻi o le Clinical Informatics i Johns Hopkins Aramco Healthcare