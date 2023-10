O Suiga o le Tau e Fa'amata'u ai le Tulaga Olaga o Pe'a, Su'esu'ega Su'esu'ega

By

O se suʻesuʻega talu ai nei na lomia i le Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences o loʻo fautua mai ai e mafai ona lamatia le ola mataʻina o peʻa ona o le maualuga o le vevela o le lalolagi. O suʻesuʻega, na faia e saienitisi mai le University College Dublin ma le Iunivesite o Bristol, na taulaʻi i le taamilosaga o le moe o se vaega o peʻa solofanua sili atu.

Na iloa e le au su'esu'e o le fesuisuia'i o le tau i le vaitaimi o le moe a pe'a na a'afia ai le mole mole e nafa ma lo latou ola umi. Telomeres, o vaega ia o DNA e puipuia ai pito o chromosomes, e faapuupuu i taimi uma e vaeluaina ai se sela. O lenei faiga fa'apu'upu'u e feso'ota'i ma fa'ama'i matutua ma fa'ama'i fa'atatau i le matua.

O le su'esu'ega na maua ai o pe'a na alia'e mai le moe i le moe i le tele o taimi ona o tulaga mafanafana e matua pupuu telomeres pe a fa'atusatusa i tau malulu muamua ma le malulu. Na faaalia e Polofesa Emma Teeling o le University College Dublin le popolega i nei sailiiliga, ma fai mai o le maualuga o le maualuga o le vevela o le lalolagi e mafai ona faatapulaa ai aafiaga aoga o le moe i pe'a vao.

O Dr. Megan Power, o le ta'ita'i tusitala o le su'esu'ega, na ia su'esu'eina le silia ma le 200 pe'a solofanua sili atu i le tolu taumalulu e su'esu'e ai a'afiaga o le moe i telomeres. O suʻesuʻega na faʻaalia ai o le moe moe e galue o se ituaiga o le toe faʻafouina, ma le telomeres e faʻalautele nai lo le faʻapuupuu i le vaitau o le moe. O lenei faʻaopoopoga e foliga mai ona o le faʻaaliga o le enzyme telomerase, lea e mafai ai e le telomeric DNA ona toe faʻafoʻi ia lava e aunoa ma le afaina ai.

O su'esu'ega a le su'esu'ega o lo'o fa'amamafaina ai a'afiaga o le suiga o le tau i le ola umi o pe'a. O ituaiga e umi ona ola ma telegese le fua o le fanau mai, e pei o pe'a, e sili ona a'afia i suiga o le siosiomaga. Ua faamamafaina e le au suʻesuʻe le taua o le malamalama pe faʻafefea ona aʻafia peʻa ma faʻafetaui i suiga vave o le tau.

E manaʻomia nisi suʻesuʻega e suʻesuʻe ai le matafaioi a le telomerase i le faʻalauteleina o telomeres i le taimi o le moe. O le suʻesuʻega o loʻo faʻaalia ai le aʻafiaga o suiga o le tau i le siʻosiʻomaga ma le ola o le faitau aofaʻi o peʻa, faʻamamafaina le manaʻoga mo suʻesuʻega faʻaauau ma taumafaiga faʻasao e puipuia ai nei meaola uiga ese.

puna:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics i se suiga o le tau: faʻamatalaga mai peʻa solofanua sili atu vao, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- Kolisi Iunivesite Dublin