Le Musumusu a Pando: Faalogo i le Sauai Tetete

Anamua ma le lautele, Pando, o se laau e tasi e 47,000 ogalaau e tupu mai i se aʻa faʻasoa i luga o le 100 eka i Iuta, o se tasi o meaola sili ona tele i le lalolagi. Faatasi ai ma se tala faasolopito atonu e oo atu i le 12,000 tausaga, o lenei aspen mafuie tele ua faaputuputuina le silia ma le 6,000 metric tone o le olaga. I le taimi nei, faʻafetai i lipine na faʻasalalau i lenei tausaga, ua matou maua le avanoa e faʻalogo ai i lenei laʻau matagofie i se auala e leʻi mafai muamua.

O le tusiata leo o Jeff Rice, na valaaulia e Uo o Pando, na tuʻuina se hydrophone i totonu o se pu i lalo o se lala ma tuʻu i lalo i aʻa o le laau. Na faateʻia o ia, na ia faalogoina se leo vaivai na faateleina i le taimi o se faititili, ma maua ai se gogolo mataʻutia. O le leo, e pei ona faamatalaina e Rice, o le taunuuga lea o le faitau miliona o laulaau o loo gatete le laau, ma ui atu i lala, ma oo atu i le eleele.

I le fa'aaogaina o nei lipine, ua fa'amoemoe Uo a Pando e fa'aoga le leo e fa'afanua ai le feso'ota'iga lavelave o a'a i lalo ifo. O Lance Oditt, o le na faavaeina Uo a Pando, e vaʻaia le gafatia o le leo e le gata ina tuʻuina atu ai faʻamatalaga matagofie ma le manaia o suʻega ae ia tuʻuina atu foʻi faʻamatalaga taua e uiga i le soifua maloloina o Pando ma lona siʻosiʻomaga. O nei leo e avea o se faamaumauga o meaola eseese i le lotoifale, e ofoina atu se laina faavae e mafai ona fua i suiga o le siosiomaga.

O lenei auala fou e malamalama ai Pando e mafai ona fesoasoani e faʻamalamalamaina vaega eseese o lenei mea anamua. E ala i fa'amaumauga ua aoina, e mafai ona fa'atino su'esu'ega fa'aopoopo i le fe'avea'i o le vai, le so'otaga i le va o fa'asologa o lala, fa'ato'aga iniseti, ma le loloto o a'a. O nei suʻesuʻega e faʻamoemoe e faʻaalia atili e uiga i le siʻosiʻomaga o loʻo siomia ai Pando, lea ua faʻateleina i lalo o le faʻamataʻu ona o gaioiga a tagata ma le paʻu o manu faʻatau e taofia ai le faitau aofaʻi o herbivore.

O le lipine o le musumusu a Pando na tuuina atu i le 184th Meeting of the Acoustical Society of America, ma e avea o se molimau i le taua o le faalogo i mealilo a lenei sauai gatete a o lei leiloa.

