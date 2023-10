Punavai Fou Malosiaga: Seleseina o le Eletise mai le Molecular Motion

By

Ua maua e saienitisi se auala fou fou e gaosia ai le eletise e ala i le faʻaogaina o le gaioiga o molelaʻau. E ui ina ua uma ona fa'amaonia le fa'aogaina o le malosi o le galu e avea ma puna'oa lelei o le gaosiga o le paoa, ua iloa nei e le au su'esu'e e o'o lava i mole mole o lo'o malolo o lo'o i ai le malosi fa'aletino e mafai ona fa'aogaina.

I se tala na lomia i le APL Materials, na faʻataʻitaʻiina ai e le au suʻesuʻe se masini e selesele ai le malosi mole mole e puʻeina le malosi mai le gaioiga masani o mole i totonu o se vai. E ala i le faʻafefeina o nanoarrays o mea piezoelectric i totonu o le vai, na mafai ai e le au suʻesuʻe ona liua le gaioiga o le vai i totonu o se eletise eletise mautu. O lenei fa'alavelave e mafai ona maua ai le tele o le malosi, ona o le tele o le ea ma le vai i le lalolagi.

E fa'aogaina e le masini le zinc oxide, o se mea piezoelectric, lea e fa'atupuina ai le eletise pe a o'o i le gaio'i. Na fa'atusaina e le au su'esu'e le fe'avea'i o manoa o le zinc oxide i le limu o lo'o talotalo i le sami. O le lelei o lenei masini e le faʻalagolago i soʻo se malosiaga mai fafo, ma avea ai ma puna o le malosi mama e suia ai taaloga. E tatalaina ai le avanoa e gaosia ai le eletise e ala i le molecular thermal motion o vai, lea e matua ese lava mai le gaioiga faʻainisinia masani.

O talosaga mo lenei tekinolosi e tele. E mafai ona faʻaaogaina e faʻamalosia ai nanotechnologies e pei o masini faʻafomaʻi faʻapipiʻi. E mafai fo'i ona fa'atuputeleina le masini i afi tetele tele mo le gaosiga o le malosi o le kilowatt. O loʻo galulue le au suʻesuʻe i le faʻaleleia atili o le malosi o le masini e ala i le suʻeina o vai eseese, mea faʻaoga piezoelectric maualuga, ma fausaga fou o masini.

O lenei su'esu'ega su'eina o le eleele e maua ai se auala fiafia mo le gaosia o le eletise e le fa'alagolago i puna masani mai fafo e pei o le matagi, vai eletise, po'o le malosi o le la. O le mafai ona fa'aogaina le malosi fa'anatura o molela'au e tatala ai avanoa fou mo vaifofo mama ma gafatia i le lumana'i.

