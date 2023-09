By

Ua faailoa mai e saienitisi i Ausetalia se ituaiga fou o le apogaleveleve “sauai” mailei e faavae i luga o se fossil na maua ia Iuni 2020. O le fossil, e igoa ia Megamonodontium mccluskyi, na maua i le nofoaga suʻesuʻe McGraths Flat i Niu Saute Uelese, e lauiloa i lona faʻasaoina faʻapitoa.

O le fossil e fa'atatau i le 11 i le 16 miliona tausaga le matua, na amata mai i le taimi na avea McGraths Flat ma vaomatua vao. O le tino ma vae o le apogaleveleve e puipuia lelei i se matrix o goethite ma silica. O ona aiga vavalalata e nonofo i le Monodontium genus, e maua i itulagi e pei o Papua Niu Kini, Sigapoa, ma Initonesia.

I le faʻaaogaina o le suʻesuʻeina o le electron microscopy, na suʻesuʻeina ai e le au suʻesuʻe mai le Iunivesite o Canberra le faʻasologa auiliili. Na latou mauaina ni matiu'u fa'au'u ma setae pei o lauulu, o uiga e fa'avasegaina ai o se apogaleveleve e fa'alava-vaevae. Semanu e fa'aoga maiuuuu e fegaioi ma pu'e ai manu, a'o setae e fesoasoani i le apogaleveleve e iloa ai le tetete mai ni manu fe'ai.

Fua i lalo o le inisi le umi, M. mccluskyi e lima taimi sili atu nai lo ona tagata ola. O le fossil lona lua pito sili ona telē o le apogaleveleve na maua ma o le fossil apogaleveleve muamua fossil-fooor trapdoor na maua i Ausetalia. O lenei su'esu'ega e maua ai ni fa'amatalaga taua i le olaola anamua o le konetineta.

punaoa:

– McCurry, MR, et al. Zoological Journal of the Linnean Society.

- Iunivesite o Canberra (punavai)